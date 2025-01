Tako se je na tristranskem srečanju objemal naš minister Poklukar

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v Novi Gorici gostil tristransko srečanje z ministrom za notranje zadeve Hrvaške dr. Davorjem Božinovićem in ministrom za notranje zadeve Italije Matteom Piantedosijem.

Minister Poklukar je izrazil zadovoljstvo, da je kolega ministra gostil v Novi Gorici, v zgodovinskem prostoru ob slovensko-italijanski meji, kjer se prepletata slovenska in italijanska kultura. Občankam in občanom Nove Gorice in Gorice, ki letos tvorita evropsko prestolnico kulture, je zaželel obilo užitka ob kulturnih dogodkih.

FOTO: Boštjan Podlogar/STA

Ob koncu tristranskega srečanja

Ob koncu tristranskega srečanja, ki se je doslej izkazalo kot izredna konstruktivna in učinkovita platforma sodelovanja, so šefi policij treh držav Damjan Petrič, Nikola Milina in Claudio Galzerano podpisali operativni memorandum o soglasju, s katerim so se dogovorili za način izvajanja tristranskih patrulj na hrvaški zunanji schengenski meji.

FOTO: Boštjan Podlogar/STA

»Gre za izredno pomemben dokument, ki daje podlago našega skupnega sodelovanja, in verjamem, da bomo skupaj v naslednjih dneh in mesecih tudi realizirali operativno delovanje,« je poudaril minister Poklukar in še dodal, da je dokument odlična podlaga za naše skupno sodelovanje.