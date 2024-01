Štrudelj za zajtrk, popoldne klobase (FOTO)

»Eeno tretjino na tole šajbo, druga tretjina pa na tole. Nič ne bomo na roke,« je bilo slišati v soboto zjutraj v Škocjanu na domačiji Janežič, kjer je Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem pripravilo že jubilejni deseti prikaz kolin na star način. Po sedmi uri zjutraj so se začeli člani in članice društva zbirati pri Milanu in Ani Janežič. Topel čaj jih je pričakal, ob njem pa še kos sladice.

»Jabolka, češnja, skuta in pregreta smetana,« nam je gospodinja Ani povedala, kaj vse je dala v božansko okusni štrudelj. Človek pomisli, da je morala zgodaj vstati, da je ob 8. uri že tako dišalo iz kuhinje. »Danes sem ga le spekla, ostalo sem naredila dan prej,« pojasni.

Tlačenke se kuhajo 10 minut, Jože Petkovšek preverja, kako je v loncu. FOTO: Drago Perko

Akcija! FOTO: Drago Perko

247 kilogramov je tehtal prašič.

Tole je del sobotne bilance. FOTO: Anton Hruševar

»Vesel sem, da spet gostimo društvene koline,« pove Milan Janežič, gospodar na domačiji v Škocjanu. Ni le domačin, ampak tudi mesar s kilometrino in uspehi. Menda bo nekaj v genih. »Moj stari oče je bil vaški mesar. Tudi sam sem imel željo, da bi naredil dober mesni izdelek,« pravi Milan, ki je opustil kmetijo, doma imajo zelenjave zase, rad pa mesari in izdeluje klobase in salame.

»Leta 1991 sem zmagal z najboljšo klobaso v Sloveniji, leta 2009 sem bil državni prvak v salamah,« naniza odmevna uspeha, s katerima je navdušil številne okoli sebe, tudi predsednika društva Jožeta Petkovška. »Želimo ohraniti to lepo tradicijo. Imamo zdravo in dobro društvo. S kolinami bomo nadaljevali,« je jasen Milan, ki se je ob tem spomni, da je kot otrok pomagal pri kolinah.

Zeblo jih ni. FOTO: Drago Perko

Ani je pripravila odličen štrudelj. FOTO: Drago Perko

»Samo gledal sem lahko sprva, nihče te ni pustil poleg. Imam srečo, da smo imeli tamle blizu gostilno, kjer so bili ogromni sejmi. Za sejem se je zaklalo po dva prašiča. Bil sem poleg od brušenja nožev do izdelave klobas. Cel dan sem vrtel stroj, da sem potem dobil malo kokto. Joj, kako sem bil srečen,« se ozre v otroška leta in čase, ko se je na kolinah delalo vse na roke. Danes lep del posla opravijo stroji.

Ekipa, da te skipa! FOTO: Anton Hruševar

Vsaka ekipa s svojo nalogo

»Tri dni popreje so se zbrali pri Janezu Lenartu, članu društva, ki je vzredil prašiča in ga prodal za društvo. Dal nam je dobro ceno. Pujs je tehtal 247 kilogramov, v sredo smo ga zaklali, ga razkosali, meso pa se je do sobote ohladilo, da se lahko lotimo izdelave končnih izdelkov: salam, mesenih klobas, krvavic in tlačenke,« nam je ob pozdravu povedal Jože Petkovšek iz Leskovca pri Krškem (upokojeni pleskar in izkušeni salamar), tudi predsednik društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot ter aktualni zmagovalec sevniške salamijade, matere vseh salamijad.

Člani so se z veseljem zbrali in si popestrili soboto. FOTO: Anton Hruševar

Pa dober tek! FOTO: Drago Perko

»Meljeta meso in glavine. Riž pa ješprenj sta že pripravljena. Tu se bodo delale krvavice,« je Jože z Milanom že začel deliti delo in sestavljati ekipe, ki so se nato lotile dela. Pri krvavicah ne gre brez ješprenja in riža, prav toliko je treba dodati mesa, predvsem glavine, mesa od prašičje glave, pojasni Jože, ki vmes še pove, katere začimbe so dodali: »Majaron ne sme manjkati, tu so še sol, česen, čebula, ki da sladkobo.«

V sosednjem prostoru so se lotili mesenk. »Prvi pogoj je dobro meso, to je svinjsko pleče, dodamo še obrezke, ki se naberejo. Pri začimbah pa je tako, da se da podobne kot v salame, a v manjših količinah,« nadaljujejo v ekipi, ki je vse dobro premesila, da bodo klobase dobre. Salame so delali po receptu, ki ga imajo že lep čas. »Meso smo pripravili zjutraj, tudi slanino smo narezali. Začimbe smo pozorno in natančno natehtali,« pojasni Jože in razkrije, da v salamah ne manjka niti koriander.

Vmes je Matjaž Gomilšek, ki je lani s kolesom rog za dober namen, rakove bolnike in bolne otroke, obvozil Slovenijo, skuhal kože, jezike in srce. »To je material za tlačenko,« smo slišali, potem pa se je ekipa lotila tlačenk. Povedali so nam, da prava tlačenka premore tudi meso.

Vsake roke prav pridejo. FOTO: Anton Hruševar

Po 14. uri so šle koline h koncu. Ani in druge pridne ter marljive gospodinje so pripravile furež, dobro se je jedlo in pilo. Jože nam je zaupal, da so naredili okoli 230 krvavic, porabili so 200 metrov črev in 100 kilogramov mase. Iz 40 kilogramov mase in 50 metrov črev so naredili 150 mesenih klobas, temu so dodali še 70 salam. Dan prej so nasolili kose mesa, ki so namenjeni prekajevanju.

»Zdaj pa jih je treba vsak dan obračati,« nas opozori Jože, ki je dal salame po koncu v prekajevanje in nato zorenje. »Tale tlačenka mora vreti še 10 minut,« nam povedo za konec, ko se poslovimo. Tradicija kolin se nadaljuje. Ustavil jih ni niti covid-19.