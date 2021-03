Ste videli, kako je minister Hojs zbegal Slovence? (VIDEO)

Minister za notranje zadeveje nedavno zavrnil razlage, da trenutne omejitve prepovedujejo protestiranje. To po njegovih besedah ne drži, »res pa za organizacijo kakršnega koli dogodka potrebujete dovoljenje po zakonu o javnih zbiranjih«.Če bi nekdo trenutno vložil prošnjo za dovoljenje za shod do 10 ljudi, bi ga po besedah ministra »verjetno dobil, saj je dovoljeno zbiranje na javnih krajih do 10 ljudi, ne vem pa, kdo bo vložil vlogo samo za 10 ljudi, glede na to, da je organizator tudi odgovoren, da je vse, kot mora biti«.O tem je govoril tudi na največji komercialni televiziji, a je sodeč po odzivih na spletu, gledalce s svojimi pojasnili malce zbegal. »Deset ljudi se lahko zbere, lahko hodi eden za drugim, ne sme pa se zbirati,«, je pojasnil Hojs.Poglejte in presodite sami.