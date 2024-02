Ste tudi vi opazovali čudovit sončni zahod med vikendom? Tu je razlaga, kako je nastal (VIDEO)

Na družbenih omrežjih je med vikendom pokalo od navdušenja nad fotografijami sobotnega sončnega vzhoda in zahoda. Številni so lepe barve ujeli na fotografije, na Agenciji RS za okolje pa so objavili tudi video čudovitega sobotnega sončnega vzhoda. Pri Arsu pa niso ostali le pri foto in video materialu, ampak so nam postregli tudi z razlago, zakaj je prišlo do tega prelepega dogodka. Takole so zapisali:

»V sobotnem primeru je šlo za valovno zavetrno oblačnost. Takšna oblačnost nastane zaradi vpliva Alp na močne zračne tokove v višjih plasteh ozračja (nekje med 6 in 12 km). V soboto je v višinah pihal močan severozahodni veter. Ob sončnem vzhodu ali zahodu pa sonce obsije bazo teh oblakov s spodnje strani in tako smo priča zares čudovitim barvitim prizorom.«

Videposnetek sončnega vzhoda, ki ga je posnela Arsova sodelavka Nina Lozar si oglejte na spodnji objavi: