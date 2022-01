Starejši vozijo starejše po nujnih opravkih (FOTO)

Kot že 75. po vrsti se je tudi občina Radenci pridružila prostovoljnemu projektu Zavoda Zlata mreža iz Logatca za mobilnost starejših Prostofer s srcem na poti – brezplačni prevozi za starostnike. Na krajši slovesnosti v Radencih je župan Roman Leljak prostovoljcem predal ključe novega električnega avtomobila renault ZOE, že prej pa je predstavnik Zlate mreže Miha Bogataj izvedel krajše izobraževanje za prostovoljne voznike, ki bodo prevažali starostnike.

Ob novi pridobitvi v Radencih

Opisal je, kako deluje prostofer (pokliče se na brezplačno številko 080 1010), kdo je lahko prostofer, kako potekata prevzem in vračilo vozila, relacije prevozov, kdaj lahko voznik neposredno zavrne prevoz, kako je s prevozi invalidov, parkiranjem pred bolnišnicami (neposreden dostop omogoča nalepka na vozilu). Poudaril je, da so prevozi v teh kritičnih časih varnejši kot uporaba javnega prevoza: v avtu bo namreč naenkrat le en potnik, in to na zadnjem sedežu, oba s šoferjem pa bosta morala uporabljati zaščitno masko.

Dragica Sternad Pražnikar iz Agencije za varnost prometa je udeležence seznanila s prostoferstvom, obliko prostovoljstva, ki pomaga tistim, ki so tega najbolj potrebni. Prostofer je namenjen tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, imajo nizke mesečne dohodke in slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

Radenci so prva občina, ki se je leta 2022 priključila projektu.

Starostnikom omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačen prevoz do javnih ustanov, trgovin. Župan je dodal, da je pridružitev projektu Prostofer pridobitev za starostnike v občini. Povprečna starost prebivalcev v občini Radenci je s 47 leti močno nad slovenskim povprečjem (je med osmimi najstarejšimi občinami v Sloveniji) in med njimi je veliko starih 65 let in več. Med slednjimi so taki, ki nimajo lastnega prevoza za obisk zdravnika ali druge nujne potrebe, med drugim za nakup v trgovini.

Projekt povezuje starejše, ki potrebujejo prevoz, ter starejše prostovoljce, ki ponujajo prevoz z električnim vozilom, za katerega skrbi občina.

Številni sicer imajo mlajše svojce, a ti so zaposleni in bližnjim ne morejo vedno priskočiti na pomoč. Zdaj bodo, kot rečeno, lahko tudi v Radencih uporabljali storitve Prostoferja, to službo so doslej v teh koncih imeli le v občinah Apače, Gornja Radgona, Lendava in Murska Sobota.