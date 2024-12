Štajerska avtocesta zaprta zaradi prometne nesreče, gost promet tudi drugod

Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkom Celje center in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Nastal je daljši zastoj. Promet je preusmerjen na regionalno cesto Celje-Vojnik-Slovenske Konjice. Za osebna vozila možen obvoz po cesti Celje-Dole-Ponikva-Loče-Tepanje, poroča prometnoinformacijski center.

Na gorenjski avtocesti je oviran promet med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani, vozila so na odstavnem pasu. Nastal je zastoj, zamuda 15-20 minut.

Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo v mestna središča. Proti Ljubljani so že zastoji iz smeri Kočevja, Primorske, Štajerske in Dolenjske.