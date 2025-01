Sredi Ljubljane prodajajo nova stanovanja: cena pa 11,6 tisoč na kvadratni meter

Lani se je veliko pisalo o cenah stanovanj v Schellenburgu, kjer so se cene gibale od pet do osem tisoč na kvadratni meter, najbolj elitna pa tudi za 10 tisoč evrov na kvadrat. Tokrat smo na nepremičninskem portalu zasledili, da so cene elitnih stanovanj še nekoliko poskočile, in sicer je treba za kvadrat stanovanja v strogem središču Ljubljane - v Knafljevem nabrežju - treba plačati tudi do okoli 11,6 tisoč evrov.

Gre za rezidenco Knafelj, ki leži v prehodu med Wolfovo, Slovensko in Čopovo. Tam je na prodaj 24 »nadstandardnih stanovanj«, notranje površine pa so od 75 do 160 kvadratnih metrov oziroma skupaj s teraso in shrambo od 90 do 300 kvadratnih metrov.

Na portalu nepremičnine.net se prodaja nekaj stanovanj iz te rezidence.

Za najdražje je treba odšteti skoraj 1,8 milijona evrov, a je na najvišjem petem nadstropju na kar 264 kvadratnih metrih z dvema sobama. A to ni najdražje stanovanje, če gledamo ceno na kvadratni meter.

V elitnem petem nadstropju je tudi penthouse s tremi sobami na 170 kvadratih in ceno 1,6 milijona evrov, kar znese okoli 9,5 tisoč evrov na kvadratni meter.

FOTO: Računalniški prikaz Rok Dolinšek/ Studio Prikaz

Pogled v smeri Prešernovega trga in Ljubljanskega gradu bo ceno stanovanja še dvignil in bo dražje, kot če gledate na Kongresni trg in Univerzo.

Za stanovanje s pogledom na grad, v izmeri 119,82 kvadrata, je treba odšteti skoraj 1,4 milijona evrov oziroma 11,6 tisoč evra na kvadratni meter. Gre za dvosobno stanovanje, ki leži v četrtem nadstropju od petih, z eno spalnico, eno dnevno sobo z jedilnico, kuhinjo, kopalnico in ločenim wc-jem.

Ozelenjena je tudi strešna terasa, ki bo dostopna stanovalcem. FOTO: Računalniški prikaz Rok Dolinšek/ Studio Prikaz

Pri vseh stanovanjih je navedeno, da so bila zgrajena leta 2025, pri nekaterih pa je še navedeno, da jim pripada parkirno mesto.

Glede na število elitnih stanovanj v Ljubljani, ki se v zadnjem obdobju gradijo, kaže, da so ta vse bolj iskana, hkrati pa je povpraševanje po luksuznih nepremičninah tudi dvignilo standarde na trgu. Ali je kupcev, ki jih tovrstna stanovanja zanimajo, dovolj, pa bo pokazalo povpraševanje po stanovanjih tudi v najnovejši rezidenci v Knafljevem nabrežju.

Pritličje stanovanjske stavbe bo namenjeno javnemu programu, trgovinam in lokalom, ter je povezano s Čopovo. FOTO: Računalniški prikaz Rok Dolinšek/ Studio Prikaz

Na nepremičninskem portalu lahko zasledimo, da stanovanja v soseski Schellenburg še niso v celoti razprodana, čeprav se prodajajo že več kot eno leto.

Trenutno najdražje stanovanje v središču Ljubljane je penthouse v Vili Dalmatinki, zgrajeno leta 2022. Stanovanje se razprostira na površini 390 kvadratov in ima pet ali več sob, leži v šestem nadstropju od sedmih, zanj pa je treba odšteti 3.932.029,00 evra, ali nekaj čez 10 tisoč na kvadrat.

Ponudbe najdražjih stanovanj v prestolnici je tako še več kot dovolj.