Sporočilo Dražgoš je upor! Janša pa: »Spet gredo nad Dražgoše. Uboga vas.«

Ob 82. obletnici dražgoške bitke se je na spominski slovesnosti v Dražgošah zbrala množica ljudi, ki jo je nagovoril evropski poslanec Matjaž Nemec. Kot je poudaril, Dražgoše brezčasno odmevajo nauke, ki smo jim dolžni prisluhniti.

»Preteklost te lepe gorenjske vasi odstira dogodke, ki krepijo samozavest naroda, a hkrati obujajo globoko bolečino,« je dejal Nemec. Pojasnil je, da se z velikim spoštovanjem spominjamo poguma Cankarjevega bataljona, ki je sovražniku zadal boleče poraze in izkazal neomajno odločnost v boju za osvoboditev slovenskega naroda. Sledilo je srdito maščevanje nemške vojske nad domačini. 41 jih je umrlo, vas pa je bila požgana.

Kučan tudi letos ni manjkal

»Upor na Gorenjskem, vrh katerega predstavlja dražgoška bitka, danes velja za enega najpomembnejših dejanj odporniškega gibanja na zasedenih ozemljih nacizma v letu 1941,« je izpostavil. Kot je poudaril, je sporočilo Dražgoš upor, ki ga ni utišal niti mitraljez sovražnika, in resnica, da svoboda ni samoumevna, temveč izborjena.

Med danes zbranimi v Dražgošah so bili predsednik državnega sveta Marko Lotrič in nekateri ministri ter poslanci SD, Levice in Gibanja svoboda. Kot vsako leto je v Dražgoše prišel tudi prvi slovenski predsednik Milan Kučan, garda Slovenske vojske pa je v imenu aktualne predsednice države Nataše Pirc Musar k spomeniku položila venec. Padlim so se med drugim poklonile tudi delegacije borčevskih združenj, nekaterih občin in političnih strank.

Janša: Uboga vas

Ob tem, da so se v Dražgoše odpravili zlasti predstavniki leve politične opcije, tam je bila tudi zunanja ministrica in predsednica Socialnih demokratov Tanja Fajon, se je obregnil predsednik SDS Janez Janša.

Na omrežju X je bil njegov komentar: »Spet gredo nad Dražgoše. Uboga vas. Po prvi rdeči provokaciji leta 1941 so Nemci pobili 41 vaščanov, ponosni predniki stranke SD pa so jo “pogumno” ucvrli na Jelovico. Ironija zgodovine pa je zagotovila, da bo imel leta 2024 v Dražgošah glavno besedo spet Nemec.«