Spet bodo vihrale zastave z rdečo zvezdo, spet odmevale partizanske pesemi (FOTO)

Organizacijski komite za prireditve Po stezah partizanske Jelovice v nedeljo v Dražgošah pripravlja že 67. spominsko slovesnost ob obletnici dražgoške bitke, od katere v teh dneh mineva 82 let. Sporočilo letošnje slovesnosti bo Z uporom in bojem do svobode, slavnostni govornik pa bo evropski poslanec Matjaž Nemec.

FOTO: Leon Vidic/delo

Kot je izpostavil predsednik organizacijskega komiteja, upokojeni generalmajor Ladislav Lipič, bo tudi letošnja slovesnost, na katero bodo udeleženci znova prišli tudi v organiziranih pohodih, potekala pred »veličastnim spomenikom nezlomljivosti narodnega duha, njegovega uporništva in boja za svobodo«.

Omenjena misel bo tudi vodilo prireditve, na kateri bodo ponovljene misli minulih slavnostnih govornikov, in sicer politikov, mislecev ter umetnikov, ki so v preteklih letih v svojih govorih v Dražgošah, kot so poudarili organizatorji, sporočali neizpodbitne resnice o uporu in boju za svobodo ter katerih misli so imele težo in so doživele odmev v javnosti.

Dražgoška bitka velja za eno večjih bitk med drugo svetovno vojno na slovenskem ozemlju. Partizani Cankarjevega bataljona so se 11. januarja 1942 ob izgubi devetih tovarišev umaknili na Jelovico. Nemci so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju popolnoma porušili.

Letošnja slovesnost bo tudi priložnost za obsodbo vsake uporabe sile za reševanje sporov v mednarodni skupnosti, je prepričan Lipič. V kulturnem programu pa se bodo skozi recitacije poklonili v mladih letih upornemu in viharniškemu, nato pa vse bolj liričnemu in umirjenemu pesniku, prevajalcu in dramatiku Vladimirju Pavšiču - Mateju Boru, avtorju prve odporniške pesniške zbirke v Evropi Previharimo viharje.

FOTO: Leon Vidic/delo

FOTO: Leon Vidic/delo