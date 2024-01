Spominska slovesnost v Dražgošah: na to je opozoril Matjaž Nemec

Dražgoška bitka, ki se je odvijala med 9. in 11. januarjem 1942 in v kateri se je Cankarjev bataljon spopadel z Nemci, je bila ena večjih bitk med drugo svetovno vojno na Slovenskem, so ob že 67. spominski slovesnosti v Dražgošah poudarili organizatorji dogodka.

Prvi veliki upor na naših tleh skupaj z borbo v Rovtu nad Selško dolino in množično decembrsko poljansko vstajo pa predstavlja pomembno trilogijo bojev, saj je omajala mit o nepremagljivosti nemške vojske. Partizani so se po bitki in ob izgubi devetih tovarišev sicer umaknili na Jelovico, Nemci pa so v odgovor pobili 41 domačinov, požgali vas ter jo v januarju in februarju 1942 popolnoma porušili.

Pred spomenikom padlim v dražgoški bitki se vsako leto zbere veliko število ljudi. FOTO: Leon Vidic

Slovenija si mora še naprej odločno prizadevati za mirovni proces, ki naj vodi v priznanje neodvisne Palestine.

Slavnostni govornik

Slavnostni govornik je bil letos poslanec evropskega parlamenta Matjaž Nemec. Kot je poudaril med drugim, je sporočilo Dražgoš upor, ki ga ni utišal niti mitraljez sovražnika, in resnica, da svoboda ni samoumevna, temveč izborjena. Slišati je bilo tudi, da je svet danes poln nestrpnosti, sovražnosti in konfliktov, demokratične vrednote pa se zdijo vse bolj posebnost manjšine kot pa prevladujoči princip sveta.

Dotaknil se je dogajanja v Gazi, ga označil za poskus uničenja naroda s strani okupatorja, ter se vprašal, kako dolgo bosta Evropa in svet še gledala izbris naroda pred našimi očmi. Prepričan je, da si mora Slovenija še naprej odločno prizadevati za mirovni proces, ki naj vodi v priznanje neodvisne Palestine.