Razmere so težke in zgolj z razumom in solidarnostjo lahko zmoremo, je po tistem, ko je vlada danes sprejela še nekatere nove ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, na Twitterju navedel premier. Po njegovih navedbah nekaj tednov izpada šole lahko v skrajnem primeru nadomestijo z nekaj tedni podaljšanja v poletje, tedna izpada zdravstva in posledic ni mogoče nikoli popraviti. Niti posledic izpada v kritični industriji.Doslej je bilo dovoljeno zbiranje do šest oseb, a to od jutri ne bo več mogoče, izjema so člani družine oziroma istega gospodinjstva. V ponedeljek se zaustavlja javni potniški promet in znova zapirajo nenujne trgovine. Pouk bo še naprej potekal na daljavo.Ukrepi so predvideni za 14 dni. O omejitvah glede zbiranja in gibanja pa mora vlada glede na ustavno odločbo odločati vsakih sedem dni.