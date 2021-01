Slovenski zdravniki: Obvezno testiranje zdravih je strokovna napaka

»Naše otroke med epidemijo zlorabljamo v imenu solidarnosti. Z ukrepi, ki smo jim jih naložili na ramena, da bi zaustavili širjenje epidemije, jim škodimo. Dokazali smo, da smo z izolacijo zavrli njihov motorični in kognitivni razvoj, jim oslabili imunski sistem, jim povzročili psihične stiske in jim onemogočili pridobivanje znanja. Kot njihovi starši, učitelji in ravnatelji smo jih dolžni zaščititi in breme spopadanja z epidemijo prevzeti na svoja ramena. Omogočimo jim, da se vrnejo v šole. Takoj,« tako so na svojih spletnih straneh Slovenski zdravniki.Čeprav se njihov zapis po spletu širi skoraj tako hitro kot sam virus po državi, je njihov poziv naletel na gluha ušesa. Vlada je namreč v četrtek sklenila, da se dve regiji, ki sta še prejšnji teden bili v rdečem območju znova uvrstita v črno, kar pomeni, da se šolanje v teh dveh regijah s prihodnjim tednom znova nadaljuje na daljavo.​Zapis desetih zdravnikov se je po družabnih medijih so predvsem delili nezadovoljni starši, ki si želijo, da bi se njihovi otroci čim prej vrnili v šole. Zdravniki so v zapisu zapisali: »Trdimo, da je uvedba obveznega testiranja zdravih učiteljev in vzgojiteljev pred vračanjem otrok v vrtce in šole (in morebitno testiranje zdravih otrok) strokovna napaka. Zato ocenjujemo, da je omenjen ukrep zloraba medicine z namenom škoditi telesnemu in psihološkemu zdravju posameznikov in družbe.«Pod zapis so se podpisali zdravniki različnih specializacij:c,inZapisali so, da »s preprostim ukrepom, vrnitvijo otrok in mladostnikov v vrtce, šole in univerze, bomo otrokom ponovno omogočili za njihov razvoj nenadomestljivo pomembno vrstniško interakcijo, s prekuževanjem in zadostnim gibanjem si bodo okrepili imunski sistem, učili se bodo veščin socializacije, optimalen razvoj, pridobivanje znanja in jim vrnili nasmeh na obraz. Naučili jih bomo, da sta znanje in sočutje vrednoti, ki jih v življenju ne smemo žrtvovati.«»Zdravniki, združeni v iniciativi Slovenskizdravniki.si, ostro nasprotujemo Odredbi o izvajanju posebnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo vzgojno izobraževalno dejavnost, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje in morebitnemu podobnemu presejalnemu programu za otroke. Razlogi nasprotovanju so številni,« so zapisali in v nadaljevanju navedli več razlogov. Kaj so še zapisali, preberite spodaj.O »šolskem kaosu« se je razgovoril tudi družinski terapevt in specialni pedagog, ki pravi, da otroci ne bodo čutili prevelikih posledic. Meni, da otroci ne potrebujejo posebnih psiholoških pristopov zaradi nastale situacije, odpiranja in zapiranja šol, temveč se morajo s starši enostavno prilagoditi.Pravi tudi, da so bolj starši tisti, ki v danih razmerah komplicirajo.