Slovenski kmetje šli na ceste: »Svojih gruntov ne damo« (VIDEO)

V več krajih po Sloveniji so danes potekali protestni shodi kmetov, na katerih so opozarjali na trenutno stanje v kmetijstvu. Izpostavili so niz zahtev do vladajoče politike, med drugim zaščito kmetijskih zemljišč, prevetritev OMD plačil in zmanjšanje birokracije, protest pa je bil tudi del vseevropskih protestov proti skupni kmetijski politiki.

Naše zahteve so jasne - vlada naj si neha izmišljevati in pred subvencijsko kampanjo spreminjati pogoje.

Kmetje so se na protestih med drugim zbrali v Murski Soboti, Gornji Radgoni, na Ptuju in v Celju. Svoje zahteve so nanizali v približno 30 točkah. Tako med drugim zahtevajo takojšnjo zaščito kmetijskih zemljišč in ostro nasprotujejo postopkom hitrih razlastitev, zahtevajo rešitev glede izvzetja plačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (OMD plačila) iz obdavčitve, določitev odškodnine v primeru prepovedi kmetijske obdelave na območju vodnih pasov, spremembo zakona o zaščiti živali, več lokalno pridelane hrane v lokalnih zavodih ...

Kmet iz Markišavcev pri Murski Soboti Boris Gumilar je povedal, da z mirnim protestom ne želijo nikogar ovirati, radi bi le opozorili na to, da mislijo resno. »Naše zahteve so jasne - vlada naj si neha izmišljevati in pred subvencijsko kampanjo spreminjati pogoje,« je poudaril. Proračunski denar, namenjen za kmetijstvo, naj tudi dejansko pride v kmetijstvo, zahtevajo kmetje.

Sindikat kmetov izraža podporo Sindikat kmetov Slovenije je v luči današnjih protestov kmetov, ki potekajo po državi, izrazil podporo kmetom. Kot so poudarili v sporočilu za javnost, so protesti samoorganizirani, evropske kmete pa je v težak položaj spravila EU. Državljane Slovenije prosijo za razumevanje težav kmetov, saj so te težave vseh prebivalcev.

»Ne vem, kaj razmišlja EU. Tako kot država zaščiti potrošnika, mora zaščititi tudi proizvajalca,« je v zvezi z uvozom ukrajinskega žita izpostavil Gumilar, ki sicer meni, da krivde ni pripisati zgolj Ukrajini, ampak preprodajalcem iz različnih držav.

Kmetje se zavedajo, da je njihovih zahtev veliko in da se vsega ne da rešiti takoj. A zahtevajo, da se jih začne jemati resno. »Kmetje ne pričakujemo, da bomo dobili vse, kar želimo. A to, kar je ključno za slovensko prehrano, bo vlada morala upoštevati,« je še menil Gumilar.

Kot pa opozarja prometnoinformacijski center v Novem mestu zaradi protestov nastajajo zastoji. Zastoj je proti središču mesta iz vseh smeri (Metlika ter tudi iz smeri AC priključka Novo mesto vzhod). Pretočnost je močno motena, vozite previdno, so še dodali.