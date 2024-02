Med kmeti vse bolj vre: »V kolikor se vlada jutri s konkretnimi dejanji ne odzove ...«

Pred stavbo direkcije za vode v Celju se je zjutraj protestno s traktorji zbralo okoli sto kmetov, ki zahtevajo ustavitev postopkov za izgradnjo suhih zadrževalnikov, poročajo mediji. Da želijo biti slišani, so sporočili tudi kmetje z območja Slovenj Gradca, ki so napovedali, da se bodo popoldan zbrali pred slovenjgraškim MKC.

Po poročanju Radia Slovenija kmetje, ki so se davi zbrali pred sedežem Direkcije RS za vode v Celju, zahtevajo ustavitev vseh postopkov za izgradnjo suhih zadrževalnikov v Šentjuriju, Šoštanju, Spodnji Savinjski dolini in v Slovenj Gradcu.

Minister Novak: Razumem tudi stisko kmetov

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak se je ob robu delovnega obiska na Koroškem odzval na protest kmetov, ki nasprotujejo načrtom za gradnjo suhih zadrževalnikov. Dejal je, da razume stisko kmetov, ob tem pa poudaril, da so načrti zato, da pride do premisleka in konsenza, preden se začne graditi. S kmeti se bo sestal v četrtek.

SLS: Nič o kmetu brez kmeta!

Ob protestih kmetov pa so se oglasili tudi v Slovenski ljudski stranki. Tako poudarjajo, da se kmetje borijo za vse nas, za slovenske potrošnike in za slovenski narod. Njihovo delo je ključno ne le za ohranjanje, temveč tudi krepitev naše prehranske varnosti. Njihovo osnovno dostojanstvo je zadnji branik zdrave pameti in razuma naroda.

Kmetijskih zakonov se ne sme sprejemati brez kmeta in organizacij, ki jih zastopajo – oni so tisti, ki poznajo svoje delo in vedo, kako ga najbolje opravljati. Kmetje naj kmetujejo, vlada naj posluša in udejanji zahteve. Nič o kmetu brez kmeta, so jasni v SLS.

Dovolj je praznih obljub in neskončnih pogajanj

Čas je za konkretne korake. Vlada že od vseslovenskega protesta kmetov lani spomladi točno ve, kakšne zahteve imajo kmeti. Uredbe in pravilniki na vladi so lahko sprejeti čez noč, če je volja. Zakoni, ki jih je treba popraviti, naj se čim prej vložijo v parlamentarni postopek, so dodali.

»V kolikor se Vlada Republike Slovenije jutri s konkretnimi dejanji ne odzove na zahteve kmetov, ki so bile pred enim tednom ponovno izpostavljene v pogajanjih s kmetijskimi organizacijami, je prav, da na ignoranco vlade kmetje skupaj opozorijo javno, kot v teh dneh opozarjajo kmetje širom po Evropi. V Slovenski ljudski stranki kmetom pri njihovih prizadevanjih izražamo trdno in polno podporo.«