Slovenski kanu najboljši na svetu!

Soboški Roto je na Paddle Sport Showu v Strasbourgu nedavno prejel ugledno nagrado world kayak industry award za kanu Roto canadier. Kanu, izdelan iz reciklirane plastične embalaže, je bil izbran za najboljšega na svetu.

Roto Pavlinjek, proizvajalec izdelkov iz polimerov za nadaljnjo vgradnjo, tako še naprej osvaja svetovni trg, potem ko je spomladi prevzel prestižno znamko Delsyk, potrditev, da opravljajo zares pomembno poslanstvo, pa je tudi ugleden naziv tovarne leta, ki so ga pred dnevi prejeli v Kulturnem domu Mengeš – Špas teatru. Roto Pavlinjek je tudi prejemnik nagrade za trajnostno naravnano tovarno.

Petčlanska komisija v Strasbourgu, ki so jo sestavljali najpomembnejši strokovnjaki z vsega sveta, je na največjem dogodku za področje vodnega športa izbrala izdelke leta med kar 150 proizvajalci kajakov, kanujev, supov, čolnov, desk, športnih oblačil in druge opreme. Reciklirani Roto canadier spada med kajake in kanuje, ki jih podjetje proizvaja v tovarni v Puconcih in jih trži pod blagovno znamko PeCycled.

Ambasador linije kajakov in kanujev PeCycled je novi svetovni prvak pa tudi že olimpijski prvak v slalomu na divjih vodah s kanujem Benjamin Savšek, ki je ob tej priložnosti dejal: »Ponosen sem, da lahko promoviram kanuje iz reciklirane plastike in tako prispevam k varovanju našega planeta. Zdaj pa sem dodatno vesel, ker Slovenci nismo le svetovni prvaki v tekmovanju s kanuji, ampak tudi v razvoju in proizvodnji kanujev.«

Roto Pavlinjek se poteguje za naziv Delove podjetniške zvezde.

Iz recikliranih izdelkov novi

Roto je sicer že prvi na svetu izdelal kajake in kanuje iz stoodstotno reciklirane sekundarne surovine. »Kanuji iz recikliranega materiala se odlično prodajajo in imajo enake lastnosti kot tisti, ki so izdelani iz originalnega materiala,« pravi direktorica in solastnica podjetja Roto Slovenija Nuša Pavlinjek Slavinec, ki dodaja: »Naši kupci pri tem nimajo stroškov odvoza blaga na smetišče ali celo odlaganja plastičnih izdelkov v naravi. Ker imamo v Rotu največ znanja, najboljšo laboratorijsko in strojno opremo za recikliranje, nas konkurenca že poskuša posnemati.«

Prekmursko podjetje je sicer edino na svetu, ki vse poškodovane in odslužene kajake in kanuje brezplačno pobira s trga in jih reciklira ter izdeluje nove izdelke. Roto Pavlinjek se je za naziv tovarne leta potegoval v družbi proizvajalca rolet in žaluzij Roletarstvo Medle iz Novega mesta in proizvajalca ognjevarnih fasadnih in strešnih panelov Trimo Trebnje.

Direktor Matjaž Pavlinjek je laskavo nagrado pospremil z besedami: »To priznanje je še dokaz več, da smo na pravi poti, da smo pravočasno razumeli izzive in prepoznali okoliščine, ki so od nas zahtevale velik preobrat in korenite spremembe v načinu dela in poslovanja: digitalizacijo, robotizacijo in integracijo obnovljivih virov. Hkrati to priznanje pomeni veliko odgovornost za naše poslovanje tudi v prihodnosti, odgovornost do zaposlenih, naravnega okolja ter regije, v kateri delujemo.«

Podjetje je s približno 180 zaposlenimi največja družba prekmurske multinacionalke Roto z osmimi proizvodnimi lokacijami v štirih državah, kjer nastaja približno 2000 izdelkov. Roto Group je tudi med desetimi podjetji, nominiranimi za priznanje Delova podjetniška zvezda, zmagovalec bo ugledno nagrado prejel 9. novembra.