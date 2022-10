Slovenski frizer med svetovno elito

Redki se lahko pohvalijo z udeležbo na prestižnem in največjem svetovnem frizerskem šovu Alternative Hair Show Legends. Letos je bil že 40. po vrsti, tam pa je svoje mojstrsko znanje pokazal tudi ljubljanski frizer Stevo Pavlović.

»Dobiš mail s povabilom organizatorja, da nastopiš, zraven dobiš formularje, sledijo določeni birokratski postopki, kjer je treba med drugim navesti ime tima, naslov in opis šova, ki ga boš izvedel, avtorja glasbe, opis in postavitev luči na odru ... Sledi klic organizatorja Tonyja Rizza, malo pokramljaš, se razveseliš, da se ponovno slišita, dobiš še nekaj ustnih navodil,« so začetki priprav za nastop, ki nam jih strne Stevo.

Sledi vrsta sestankov s timom frizerjev glede ideje, striženja, barvanja las in drugega, kar spada zraven. »Nato se začne izbor frizur, ki jih boš oblikoval, sestanki s stilistom za obleke, izbor glasbe za nastop, sestanek z make-up mojstrom, sestanek s koreografom in predstavitev projekta, izbor modelov, sestanek s snemalcem in fotografom.«

Po očetovih stopinjah

Izobraževanje in vztrajnost sta pogoja za nastop na tako prestižnem tekmovanju, pravi Stevo Pavlović.

Povabilo na nastop na tako veličastnem dogodku je izjemna čast za vsakega povabljenega frizerja, Pavlović je bil kajpada zelo počaščen, da je lahko nastopil tudi letos. Tja je odšel s hčerko Ano, ki hodi po očetovih stopinjah. Predstavil je svojo visoko modo Stevo Hair Couture ter s tem spet postavil Slovenijo na sam vrh svetovne frizerske scene.

Alternative Hair Show Legends v svetu visokega oblikovanja pričesk predstavlja izjemen vpogled v svetovne trende, je pomembno okolje za druženje ter izmenjavo informacij in znanja na svetovni ravni. Frizure, ki jih je predstavil na londonskem šovu, je Stevo oblikoval v stilu, kot rečeno, visoke mode v okviru Stevo Hair Couture. Skupaj z modeli in ekipo je predstavitveni video posnel v ljubljanski Narodni galeriji.

»Če strnem letošnje dogajanje, naj povem, da sem izjemno počaščen, da sem izbran med legende tega največjega svetovnega frizerskega šova, kjer so do sedaj nastopila največja frizerska imena. Neverjetno, da mi je to uspelo. Vsa ta gigantska imena, kot so denimo Sassoon team, Sanrizz, Dimitry Vinokurov, Claus Peter Osh, Saco, Anne Veck, Laszlo Hayas, Gogen, pa v preteklosti Trevor Sorbie, Toni & Guy, Patric Kameron, Guy Kremer, Robert Cromeans, L'ongueras team, skratka, največja imena tega poklica. Če imaš cilj in trdno delaš, se nenehno izobražuješ in si vztrajen v preskakovanju ovir in težav, ti lahko uspe,« je sklenil.