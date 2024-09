Slovenec je šel peš z Goričkega v Piran. Ko je videl en napis v gozdu, ga je pogrelo (FOTO)

Ko je Vlado Kreslin leta 2007 izdal pesem z naslovom Z Goričkega v Piran, je med oboževalci in ljubitelji pohodov sprožil pravo vseslovensko akcijo, ki se je ohranila vse do danes. Med njimi se je porodila ideja, da se na pot, ki jo kantavtor opeva v istoimenski pesmi in jo je v sklopu promocije albuma Cesta s svojo glasbeno skupino z avtomobili in oldtajmerji prepotoval tudi sam, odpravijo kar peš. Če se je sprva na približno 370 kilometrov dolgo pot prek raznolikih in zanimivih pokrajin odpravilo le nekaj posameznikov, je z leti takšnih, ki so se Slovenijo odločili prehoditi po dolgem in po...