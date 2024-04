Slikarka Ida Brišnik Remec dobila nagrado za življenjsko delo

Glazerjevo nagrado za življenjsko delo je prejela akademska slikarka Ida Brišnik Remec, ki je poudarila, da je to tudi njena edina nagrada, ki jo je prejela za svoje likovno ustvarjanje.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko v družbi župana Svete Trojice Davida Klobase

Glazerjeve listine za dosežke v kulturi v zadnjih dveh letih pa so prejeli slikar Gregor Pratneker, muzejski kustos Uroš Dokl, ki se je proslavil s skate dokumentarcem Retros8tiva, ter vedno bolj prepoznavna in priljubljena operna pevka Nika Gorič.

Nekdanja vodja kabineta župana in članica komisije Jelka Vrečko v družbi ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh in Andreja Duha

Prireditev sta povezovala Minca Lorenci in Matevž Biber iz SNG Maribor. Lanski prejemnik Glazerjeve nagrade, galerist Primož Premzl, je v prenosu TV Maribor poskrbel za majhen škandal, saj je vodstvo odbora, ki mu je lani podelilo to priznanje, označil za cenzorje in govora, ki je bil označen za prekritičnega, ni prebral.

Nina Kirbiš, vodja urada za kulturo in mladino, Nina Marovt, MOM, in Nina Gerič, nova protokolarka v MOM

Sicer Glazerjeve nagrade veljajo tudi finančno za najmočnejše nagrade v slovenskih mestih. Ljubljanski nagrajenec z Župančičevo nagrado prejme enkrat manj denarja. Glazerjeva nagrada znaša 3/4 vrednosti Prešernove, Župančičeva pa tri povprečne bruto plače.