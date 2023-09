Skupina Slovencev v poplavljeni Grčiji: na pomoč poklicali konzulat

V Grčiji, ki so jo ta teden prizadele katastrofalne poplave, so številne vasi še vedno odrezane od sveta. Reševalci si še vedno prizadevajo spraviti na varno prebivalce poplavljenih krajev, ki so ohromile del Grčije. Na stotine ljudi je ostalo ujetih v poplavljenih domovih, iz Grčije pa poročajo, da gre za najhujše poplave po letu 1955. Med ljudmi, ki so iskali pomoč, so bili tudi Slovenci, ki so se za nasvet, kaj storiti, obrnili na slovenski konzulat v Grčiji.

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so nam potrdili, da se je v sredo skupina Slovencev, ki je bila v Grčiji s turistično agencijo obrnilo na veleposlaništvo v Atenah za »posredovanje informacij in usmeritve«, kako zapustiti ogroženo območje. Vsem slovenskim državljanom, ki so bili z agencijo nastanjena na otoku Skiatos, se je uspelo rešiti brez evakuacije ministrstva. Tam so poplave močno prizadele območje. Močno deževje je odnašalo avtomobile, nalivi pa so skoraj popolnoma ohromili letališče, ki je od celine oddaljen le dobrih pet kilometrov.

Na konzulat v Atenah se je za nasvet obrnil tudi slovenski par, ki je bival v mestu Pilos, in je po informacijah ministrstva poplavljeno območje že varno zapustil.