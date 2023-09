V dolini Drave na avstrijskem Koroškem, slabo urico vožnje iz Slovenije, leži mestece Radlach. Z nami ga povezuje ena najbolj zloveščih skrivnosti druge svetovne vojne, ki jo je razvozlal germanist in raziskovalec holokavsta Mihael Toš, avtor virtualnih projektov Kein Kampf in vodnik po nekdanjih nacističnih taboriščih. Po večletnem sledenju govoricam je na pokopališču ob stari župnijski cerkvi sv. Martina našel grobnico enega najhujših vojnih zločincev Odila Globočnika, desne roke glavnega organizatorja holokavsta Heinricha Himmlerja. Globočnik je bil njegov izvrševalec in je v ta namen razv...