Skok okužb, v Sloveniji vse več pozitivnih

V ponedeljek je bilo v Sloveniji opravljenih 1.143 testov na novi koronavirus, pozitivnih je bilo 27. V bolnišnicah se zdravi 16 pacinetov, od tega so trije na intenzivni negi. Umrl ni nihče. Število okuženih s eje tak ponovno dvignilo, saj je bilo konec tedna ob manj testiranjih potrjenih 15 in 13 novih okužb. Doslej so tako pri nas potrdili 2.456 okužb, aktivnih jih je 266, kažejo podatki Covid-19 sledilnika.Ponedeljkovo število novih okužb bo pokazatelj, v kakšno smer se gibljejo okužbe in tudi, kdaj in na kakšen način bo slovenska vlada uvedla karanteno za povratnike s Hrvaške. Ravno ti so v zadnjem času namreč eden največjih virov okužb pri nas. Incidenčna številka se je tako v nekaj dneh iz zelenega (pod deset) dvignila na 12,69.Zdravstveni ministerje tako že pozval Slovence na Hrvaškem, naj se čim prej vrnejo domov . Na ministrstvu so namreč enotnega mnenja, da je potrebno uvesti karanteno brez izjem. Omenjalo se je namreč, da bi morda karanteno uvedli samo za mlade in da bi bili izjema od karantene lastniki nepremičnin na Hrvaškem.