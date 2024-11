Pred dnevi smo v uredništvo prejeli pismo z zelo žalostno vsebino, in sicer, da se mora sedem najemnikov do 31. decembra letos izseliti iz stanovanj v objektu v središču Ljutomera. Novi lastniki so jih prek zastopnika namreč odslovili, saj nameravajo stavbo prodati. Sredi zime bi tako na cesto morali tudi družina s šoloobveznimi otroki, starejša, več kot 80 let stara gospa, invalid, veteran vojne za Slovenijo ter drugi socialno in drugače šibki posamezniki. Pa so bile pogodbe o najemu sklenjene za nedoločen čas! Izseliti bi se morali do konca leta, a se to ne bo zgodilo. Divja privatizacija?...