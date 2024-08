Se še spomnite te legendarne pesmi? Izvajala jo je ženska skupina

Ne Modrijani niti Fehtarji, dekliški ansambel Iskrice, ki ga že več kot deset let ni na glasbeni sceni, je tisti, ki se trenutno ponaša z največ ogledi na portalu YouTube za eno od svojih pesmi.

Vodja zdaj že nekdanjega ansambla Iskrice Petra Zalokar še sama ne more verjeti, da si je njihov valček z naslovom Sedem let sva se ljubila, ki so ga dekleta prvič predstavila na festivalu Slovenska polka in valček leta 2010, torej pred 14 leti, nabral že 9,2 milijona ogledov.

»Če bo šlo tako naprej, morda pridemo do magičnih 10 milijonov ogledov, kar bo verjetno rekord med narodnjaki,« je Zalokarjeva nedavno zapisala na družbenem omrežju. In ima še kako prav. Modrijani, ki so eno leto za Iskricami, torej leta 2011, poslušalce razveselili s pesmijo Ti moja rožica, ki velja za njihovo doslej največjo uspešnico, imajo 6,2 milijona ogledov. Res pa je, da je ta pesem pozneje doživela še več različic, tudi didžejevski remiks, videospot zanjo pa so posneli šele pred dvema letoma.

Fehtarji so v dveh letih za uspešnico priredbe Shatzi prišli do 7,1 milijona ogledov. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV

Fehtarji, ki so pred dvema letoma javnosti prvič predstavili tujo priredbo uspešnice Schatzi, so si v dveh letih nabrali 7,1 milijona ogledov. Na dobri poti do svojevrstnega rekorda so tudi Firbci, ki so v zgolj 11 dneh od objave videospota priredbe hrvaške uspešnice Brajde, pri kateri je sodeloval hrvaški avtor Lima Len, zbrali že 1,1 milijona ogledov.

Največ ogledov z južne poloble

In še ena zanimivost: avtorja glasbe za pesem Ti moja rožica sta Blaž Švab in Rok Švab, besedilo pa je napisal Jože Galič. Slednji je v celoti avtor valčka Sedem let sva se ljubila, napisal je glasbo in besedilo, aranžma pa je delo Jožeta Burnika. Galič je razkril še eno zanimivost, namreč, da je valček Sedem let sva se ljubila prejel največ ogledov in komentarjev iz Južne Amerike.

»Pa sem prepričan, da si nisem izposodil nobenega južnoameriškega glasbenega motiva, ki bi jih morda posebej pritegnil. Zato mi ni jasno, kaj je tamkajšnjim ljudem tako všeč pri tej skladbi,« je visoko številko priljubljenosti pokomentiral Galič. In kaj Iskrice – poleg vodje in harmonikarice Petre Zalokar so bile članice njena sestra Anja Zalokar, ki je igrala kitaro, na citre je brenkala Andreja Grosek, pela je Lidija Križnik, bas kitaro pa je igrala Anja Kotnik (takrat še Zazijal) – počnejo danes?