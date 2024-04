Se bomo po novem starostno upokojevali pri 67 letih?

Če držijo trditve portala 24 ur, bo prenovitev pokojninskega sistema dvignila starostno upokojevanje na 67 let. To pomeni, da bi tisti, ki so delali manj kot 40 let, lahko najprej odšli v pokoj, ko bodo stari 67 let. Za vse ostale bo glavni pogoj še vedno 40 let delovne dobe.

Novosti se obetajo tudi pri izračunu pokojnine. Po novem naj bi se v izračun štelo vseh 40 delovnih let, ne samo najboljših 24, kot to velja zdaj.

Vlada bi se morala o reformi začeti usklajevati že januarja. Zdaj napovedujejo, da bi se šele čez nekaj tednov lahko začela pogajanja s socialnimi partnerji. Če pokojninske reforme ne sprejmemo, lahko ostanemo brez denarja iz Evrope, ki bi ga lahko dobili iz načrta za okrevanje in odpornost.