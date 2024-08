Sandra na prestolu nasledila Tilna (FOTO)

V organizaciji Turistično-kulturnega društva Ivanjkovci je potekala tradicionalna prireditev Pozdrav trgatvi Svetinje 2024. Nova vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric je postala Sandra Kumer in nasledila vinskega kralja Tilna Sedlaka, na Svetinjah pa so ob slavnostnem kronanju postavili še klopotec in pripravili pestro prireditev.

Dogodek, ki ga je vodila Katjuša Grof Štih, podpredsednica društva, se je začel s sv. mašo v cerkvi na Svetinjah. Domači župnik Jože Rajnar je klopotec pred cerkvijo blagoslovil, da bo dobro delal, Branko Fifnja pa je skupaj s člani TKD Ivanjkovci šaljivo prikazal njegovo postavitev. V kulturnem programu sta nastopila folklorna skupina in pevski zbor TKD Ivanjkovci; folklorna skupina je že od jutra pridno kuhala domačo kislo juho, na stojnicah so vina ponujala domača vinogradništva Hlebec, Plemenič, Štampar, Herga in Henzel, teta Marta s Cerovca Stanka Vraza je spekla domače pogače in postržjače, Bomitela Mihaele Glavica s Koga je poskrbela za domač sladoled in pecivo, na stojnici so bili na voljo ročni izdelki in spominki domačinke Štefanije Badnjević, Unikatko Sani.

Nasledila je Tilna Sedlaka, ki bo v kratkem zibal.

22 jih šteje nova vinska kraljica.

»Res mi je v ponos nositi krono Jeruzalemsko-Ormoških goric, predstavljati to našo pokrajino, te naše ljudi, kulturo in seveda naša odlična vina.«

Tudi pesnica

Nova vinska kraljica Jeruzalemsko-Ormoških goric, 22-letna Sandra Kumer, prihaja s Strmca pri Ormožu. Je študentka pravne fakultete v Mariboru; v prostem času igra klavir in harmoniko, se kulturno udejstvuje in pomaga v manjšem domačem vinogradu. Navdušena je nad vinogradniško pokrajino, o njej je pisala tudi v svoji pesniški zbirki Rumeno, ki te hočem rumeno. Vodi in izvaja vinske degustacije v zidanici Malek na Svetinjah. Za kraljičino vino si je izbrala traminec, rumeni muškat, polsladko, iz zlate linije podjetja Puklavec Family Wines iz Ormoža.

»Res mi je v ponos nositi krono Jeruzalemsko-Ormoških goric, predstavljati to našo pokrajino, te naše ljudi, kulturo in seveda naša odlična vina. Že kot otroci smo se igrali vinske kraljice in kralje, ampak takrat si nisem predstavljala, da se mi to lahko uresniči,« je povedala Kumrova, ki jo je okronal ormoški župan Danijel Vrbnjak, predsednica petčlanske komisije Katja Jurkovič ji je podelila lento, predsednica TKD Ivanjkovci mag. Tanja Vaupotič častno listino, predsednik KS Ivanjkovci Anton Zadravec pa šopek. Med gosti je bil tudi poslanec državnega zbora Andrej Kosi.

Sandra je, kot rečeno, nasledila vinskega kralja Tilna Sedlaka, ki je v dveletnem mandatu skrbno promoviral domača vina in kraje ter tudi sam naprej piše življenjsko zgodbo, povezano z vinom in turizmom. V govoru se je zahvalil za to priložnost, ki mu je prinesla tudi življenjsko sopotnico Majo Pečarič, vinsko kraljico Slovenije 2023, zdaj namreč pričakujeta naraščaj. Ormoški župan se mu je zahvalil za opravljeno delo in mu podaril županovo vino.

Domači župnik je klopotec pred cerkvijo blagoslovil, da bo dobro delal.

Prireditev je bila izjemno uspešna; med obiskovalci je bilo največ domačinov, prišlo pa je tudi več domačih in tujih turistov iz Francije, Italije, Avstrije, Madžarske, Velike Britanije, Srbije, Hrvaške ...