S plaže direktno na smuči

LJUBLJANA • Še pred dobrim tednom smo negodovali zaradi previsokih temperatur, nekateri so še uživali v morskih dogodivščinah, ta teden pa bodo na nekaterih območjih morda lahko naredili prvega snežaka. Danes je pred nami še dokaj suh dan, v četrtek pa lahko pričakujemo večje količine padavin in občutno ohladitev, v gorah naj bi padle prve snežinke.

»V četrtek popoldne bo zapihal zmeren veter severnih smeri, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo. Meja sneženja se bo v noči na petek ponekod na severu države spustila do nadmorske višine okoli 1500 m,« navajajo na agenciji za okolje. V petek bo sprva oblačno in deževno. Padavine bodo čez dan slabele in proti večeru po večini ponehale. Hladno bo.

V visokogorju lahko pade do meter snega. FOTO: DEJAN JAVORNIK

»Meja sneženja se lahko v petek zjutraj predvsem na severozahodu spusti pod nadmorsko višino 1500 m. V nadaljevanju se bo verjetnost za padavine zmanjšala, več sončnega vremena bo verjetno v zahodni Sloveniji. Nekoliko topleje bo. V petek bodo jutranje temperature od 5 do 10, dnevne od 10 do 15. Od sobote naprej bodo jutranje temperature okoli 10, najvišje dnevne pa okoli 20 °C,« dodajajo na agenciji za okolje.

Ohladitev bo kratkotrajna

»Ob vplivu močnega jugozahodnika lahko pričakujemo nove obilne padavine, saj bo preko morja nad naše kraje dotekalo znova več vlage, ki deluje kot gorivo ob takih situacijah. Skupna višina padavin je trenutno še neznanka, bodo pa v nasprotju s trenutno ohladitvijo te bolj razpršene po celotni državi,« pojasnjujejo na neurje.si in dodajajo, da bo sneg pobelil visokogorje – pade ga lahko do meter.

5 stopinj bo v petek zjutraj.

»Ciklon bo nad našimi kraji vztrajal kar nekaj časa, zato lahko pričakujemo obilne padavine. V enem dnevu lahko ob dolgotrajnem obnavljanju neviht v pasovih pade med 100 in 150 litri dežja. Zaenkrat se nakazuje, da bi največ padavin lahko imeli nad Posočjem oziroma deli zahodne Slovenije, kjer se lahko vrednosti približajo tudi do 200 milimetrov. Nestabilno vreme se bo nadaljevalo vse do konca tedna. Najvišje dnevne temperature bodo za 10 stopinj nižje kot recimo v torek in sredo. Ohladitev bo trajala le nekaj dni, nato pa se bodo temperature znova dvignile nad 20 stopinj Celzija, prav tako bomo imeli več sonca,« še napovedujejo na neurje.si.