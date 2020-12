Roman Vodeb: Slovenci množično nasedajo teorijam zarot (VIDEO)

Če so otroci ugotovili, da Bižička/dedka Mraza ni, jih ne zavajajte, poudarja psihoanalitik. FOTO: Joze Suhadolnik

Gre za užitek tistega, ki daruje

V decembrskih dneh posebej otroke obiskujejo številni dobri možje, ki prinašajo darila in razveseljujejo malčke. V teh časih imajo številni starši, tudi dedki in babice pomisleke, do katere starosti je smiselno lagati otrokom o obstoju mitoloških biti oz. likov kot sta Božiček ali dedek Mraz.Preberite tudi:»Glede na to, da so raznorazne teorije zarote v teh časih dobesedno ponorele, so na (spodletelem) pohodu, je treba ljudem - staršem pa tudi dedkom in babicam ter tetam in stricem - povedati, jih podučiti, da je v resnici lahko škodljivo, če se otroke predolgo zavaja glede obstoja omenjenih mitoloških bitij oz. likov, ker lahko otrok, ki so ga predolgo zavajali, v odraslosti začenja kronično in fanatično - in seveda zmotno - verjetni v raznorazne teorije zarote,« pravi. Slovenija velja za državo, kjer ljudje množično nasedajo tezi oz. teoriji zarote, da je cepljenje škodljivo. Tudi vpeljava tehnologijo 5G je mnoge Slovence popolnoma spotaknila. Tudi ideji o škodljivosti, celo smrtonosnosti, letalskih izpuhov (chemtrailsov) so nasedli mnogi Slovenci, še dodaja psihoanalitik.Utemeljitelj psihoanalitične šole v psihologijije tovrstna verjetja, v katere ljudje verjamejo že od prazgodovine, ko se še znanost niti ni rodila, pripisoval zavajanju otrok glede resnice o seksualnem spočetju in rojstvu otrok. Dandanes pa gre za temeljno zavajanje, ki ga še pred stoletji ni bilo, to pa je: vpeljava verjetja v Miklavža, v zadnjih desetletjih pa tudi dedka Mraza in/oz. Božička. »Tovrstna zavajanja so na dolgi rok škodljiva zato, ker otrok okrog petega leta starosti sam sebi že marsikaj razloži, tudi to, da dedka Mraza oz. Božička (in Miklavža) v resnici ni; torej, da darila nosijo starši, dedki in babice, strici in tete ... Z avtonomnim logičnim sklepanjem se mladi vedoželjnež spontano zoperstavi staršem - prvim avtoritetam -, ki ga zavajajo okrog tega predbožičnega in/oz. prednovoletnega obdarovanja. Ta nadležna paradigme zoperstavljanja prvim avtoritetam, ki ga zavajajo in se mu vehementno lažejo, je pomembna zato, ker se otroku v psiho naseli fundament, na katerem se bodo v odraslosti zoperstavljali mnogim avtoritetam, ki bodo razglašali določene izmuzljive resnice,« pojasnjuje Vodeb.»Ljudje, ki so jih starši preveč suvereno in predolgo zavajali okrog dedka Mraza, Božička in Miklavža, ali so jim v objemu sramu celo lagali, da otroke nosi štorklja, zbegajo pametnega otroka, ki po svoje - sam pri sebi - ve, da se mu avtoritete lažejo. In občutek, da uradna znanost (vlade, Nasa, FBI, iluminati, »globoka država«, »svetovna mafija« …) laže, je domala psihotičen, popolnoma zavajajoč, nerealen. Mnogi ljudje so s tovrstnimi teorijami zarote kronično obsedeni,« še dodaja Vodeb, ki starše oz. dedke in babice poziva, naj svojim otrokom ne lažejo predolgo. Če so otroci že sami ugotovili, da ni res, kar jim govorite, jih nehajte zavajati: »V trenutku, ko otrok (že) sam, z logičnim sklepanjem, podvomi - lahko, da je to slišal od drugih, od vrstnikov - ugotovi, da ga zavajate in mu suvereno lažete, morate razkriti resnico in to na obziren in pazljiv način.«Vodeb od tem še dodaja, da gre pri decembrskem obdarovanju vselej za užitek tistih, ki obdarujejo, torej za užitek staršev, ki otroke obdarujejo in jih posledično zavajajo; otroško uživanje, ko prejemajo darila v resnici - teoretsko (v tem kontekstu) - po svoje niti ni bistveno.