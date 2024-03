V Zasavju zdravstvena problematika kar ne pojenja in se vleče že kar dolgo. Ko se stvari malce uredijo ali vsaj začasno umirijo na eni strani, se pojavijo težave na drugi. Nekatere so lokalne, druge zadevajo celotno zasavsko regijo. Težave imajo trenutno tudi v trboveljski splošni bolnišnici, in glede na to, da je edina tovrstna zasavska ustanova, zadeva celotno regijo. Novi nadzorniki želijo namreč odstaviti direktorja Metoda Kurenta. Ta kot izbrani kandidat že ob prihodu na vodstveno delovno mesto zasavske bolnišnice ni bil vsem pogodu, a vseeno je bilo videti, da bodo stvari tekle, čeprav ...