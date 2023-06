Razkrivamo neenakosti po Sloveniji: eni ga plačujejo, drugi ne, ponekod so ga podražili za desetino, drugje ne

Če imate nepremičnino, potem ste zelo verjetno seznanjeni z Nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Navadno vam dobite domov Fursovo obvestilo z zneskom in pojasnilom, da ga lahko poravnate v obrokih (odvisno od zneska).

Kdo je zavezanec za NUSZ

Neposredni uporabnik nepremičnine, to pomeni, da je to lahko bodisi lastnik bodisi najemnik.

Kdo je oproščen plačevanja NUSZ

»Plačilo NUSZ se na zahtevo za dobo pet let oprosti občanu, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo. Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki. V obeh primerih je treba na občino poslati dopis, ki ga zavezanec običajno sestavi sam. Določene občine pa imajo na svojih spletnih straneh za ta namen objavljene svoje obrazce,« je zapisano na spletnih stranek državne uprave.

Ali je NUSZ dražji kot leto prej

Znesek nadomestila je po različnih občinah po državi različen, zato smo po mestnih občina (MO), potem ko nam je bralec javil, da je v primerjavi z lani prejel za desetino višjega, preverili, ali so nadomestilo NUSZ dražili in predvsem za koliko, seveda smo dopustili, da so ga tudi pocenili. Žal moramo povedati, da med 12 občinami ni nobene takšne, ki bi omenjeno nadomestilo pocenila.

Statistično lahko razkrijemo, da nobena mestna občina nadomestila NUSZ ni pocenila, enakega kot leto prej so ohranili v petih občinah, preostale pa so ga podražile (odgovorov MO Maribor še nismo prejeli).

MO Celje

»Višine NUSZ nismo spreminjali .

Za leto 2024 načrtujemo nov odlok, ki bo spremenil nekatera razmerja. Glede na to, da je bila zadnja sprememba višine NUSZ leta 2016, načrtujemo dvig oziroma uskladitev glede na dejanske razmere.«

MO Koper

»Strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) je v primerjavi z lanskim letom ostal nespremenjen . Odvisen je od območja, v katerem se nahaja nepremičnina, komunalne opremljenosti zemljišča, na katerem stoji, in od površine. Mesečni strošek NUSZ za 50 kvadratnih metrov neto stanovanjske površine:

– primestje s polno komunalno opremljenostjo (maksimalna vrednost) 5,11 evra/mesec (oziroma mesečno 0,10 evra/m2);

– zaledje z osnovno komunalno opremljenostjo (minimalna vrednost) 1,32 evra/mesec (oziroma mesečno 0,03 evra/m2).

Vsako leto načrtujemo, da bo odmerjenega nadomestila nekoliko več kot v preteklem letu, kar pa je predvsem posledica novih pozidanih stavbnih zemljišč. Odlok določa, da v kolikor Občinski svet Mestne občine Koper ne sprejme vrednosti točke za izračun nadomestila na območju Mestne občine Koper za naslednje koledarsko leto do 31. decembra tekočega koledarskega leta, se vrednost točke s 1. januarjem naslednje leto revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za obdobje pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja. Glede ohranjanja vrednosti točke in posledično bremena NUSZ, pa se te odločitve sprejemajo proti koncu leta in so odvisne od več dejavnikov, predvsem od ekonomskih razmer v državi.«

MO Kranj

»Letos je NUSZ za 8,7 odstotka višji kot lansko leto – dvig vrednosti točke velja za celotno območje Mestne občine Kranj. Mestna občina Kranj je v skladu z odlokom vrednost točke revalorizirala s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer z zadnjim objavljenim indeksom pred sprejetjem sklepa. Temelj je bil tako indeks rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga je ugotovil Statistični urad Republike Slovenije za obdobje prvih enajst mesecev leta 2022, v primerjavi z enakim obdobjem leta 2021, in je znašal 108,7. Vrednost točke se je tako povečala za 8,7 odstotka.«

MO Krško

»Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se v občini Krško plačuje na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Krško (Uradni list RS, št. 76/2019, 162/2021 in 207/2021) in Sklepa o vrednosti točke za izračun NUSZ.

Podlaga za sprejem Sklepa je indeks rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Vrednost točke NUSZ za leto 2022 je bila 0,00162 EUR/m2/mesec.

Koeficient cen življenjskih potrebščin v mesecu septembru 2022 v primerjavi z enakim obdobjem lani je znašal 110,0 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije) tako, da je za leto 2023 znašala zaokrožena vrednost točke 0,00178 EUR/m2/mesec.

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je je povečanje NUSZ v letu 2023 pri Mestni občini Krško prišlo samo kot posledica indeksiranja vrednosti točke na podlagi koeficienta cen življenjskih potrebščin (10%) .«

MO Ljubljana

»Skladno z veljavno zakonodajo ob koncu leta revaloriziramo točko NUSZ z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS. Navedena revalorizacija se izvede ob koncu leta (ko Statistični urad RS objavi navedeni indeks rasti cen).Lani smo na MOL revalorizirali točko NUSZ za leto 2023, ki je glede na prejšnje leto 10,3 % višja . Navedeno povišanje vrednosti točke NUSZ je enako za vsa območja, brez izjeme.

Skladno z veljavno zakonodajo ob koncu leta revaloriziramo točko NUSZ z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad RS. Navedena revalorizacija se, kot že pojasnjeno, izvede ob koncu leta (ko Statistični urad RS objavi navedeni indeks rasti cen), tako, da je višina zvišanja (ali znižanja) odvisna od indeksa rasti cen življenjskih potrebščin in je še ne moremo napovedati.«

MO Maribor

Odgovora do objave članka nismo prejeli.

MO Murska Sobota

»V letu 2023 je višina NUSZ na območju MO Murska Sobota enaka , kot v letu 2022.

V letu 2023 ni bilo dviga. V prejšnjih obdobjih je veljala sprememba NUSZ za celotno območje MO Murska Sobota.

V letu 2023 ni bilo sprememb. V prejšnjih obdobjih je veljala sprememba NUSZ za celotno območje MO Murska Sobota.

V letu 2023 je višina NUSZ na celotnem območju MO Murska Sobota enaka, kot v letu 2022.

Odločitev glede višine NUSZ za leto 2024 še ni bila sprejeta.«

MO Nova Gorica

»Letos je v Mestni občini Nova Gorica višina NUSZ višja v primerjavi z lanskim letom, in sicer za 11 odstotkov . Za potrebe NUSZ za letošnje leto se je namreč lanska točka revalorizirala z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, ki je bil v danem obdobju visok zaradi visoke inflacije (11%).

Na celotnem območju je dvig enak, saj uporabljamo na celotnem območju občine isto točko.

Za naslednje leto še ni znana vrednost točke. Po Odloku, ki ureja NUSZ na območju MONG, župan predlaga mestnemu svetu vrednost točke za odmero NUSZ za naslednje leto. V kolikor mestni svet sprejme predlagano vrednost točke, bo v naslednjem letu NUSZ odmerjen v skladu s sprejeto točko, v kolikor mestni svet točke ne sprejme, se obstoječa točka revalorizira v skladu z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin. Točka za prihodnje leto še ni bila predlagana mestnemu svetu, tako da ni znano ali bo NUSZ višji ali nižji.«

MO Novo mesto

»Za leto 2023 so bile vrednost točk za izračun višine NUSZ revalorizirane na podlagi indeksa rasti cen življenjskih potrebščin, in sicer za 10,3 % .

Dvig velja za vsa območja v Mestni občini Novo mesto. Na nobenem območju nadomestilo ni bilo nižje ali enako odmerjeno v primerjavi z letom 2022.

Kakšna bo višina NUSZ za prihodnje leto še ni znano.«

MO Ptuj

»Mestna občina Ptuj za potrebe odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 ni spreminjala višine nadomestila. Zadnja uskladitev nadomestila z indeksom rasti življenjskih potrebščin je bila za leto 2015.«

MO Slovenj Gradec

»Iz Mestne občine Slovenj Gradec vam odgovarjamo, da letos zaračunavamo NUSZ v popolnoma enaki višini kot lansko leto.«

MO Velenje

»Vrednost točke za odmero NUSZ v Mestni občini Velenje se do letos ni povišala že od leta 2014. NUSZ je v letu 2023 višji za 8,9 odstotka , in sicer na podlagi inflacije, saj imamo v Odloku o NUSZ zapisano, da se vrednost točke revalorizira vsako leto s stopnjo inflacije, če se ta v primerjavi s preteklim letom poveča za več kot 1 odstotek. Za revalorizacijo se uporabi zadnja napoved stopnje inflacije, ki jo za tekoče leto določi Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Na uradu so pripravili jesensko napoved gospodarskih gibanj 2022, v kateri so določili povprečno stopnje inflacije, ki je znašala 8,9 odstotka.

Vrednost točke se je skladno z inflacijo povišala enako, za vse dejavnosti, za vsa območja, brez izjem.

V letu 2023 je stopnja inflacije že presegla 1 odstotek, na podlagi česa se skladno z Odlokom o NUSZ vrednost točke lahko revalorizira.

Prav tako je v Odloku o NUSZ zapisano, da lahko občinski svet na predlog župana, drugače določi vrednot točke, da se ne revalorizira, npr. ostane enaka. Odločitve za leto 2024 še nismo sprejeli.«

Kaj nas čaka v 2024

Pri napovedih za drugo leto so si mestne občine precej enotne: odločitev o tem še ni bila sprejeta. Le iz MO Celje, kjer letos nadomestila sicer niso podražili, so sporočili: »Za leto 2024 načrtujemo nov odlok, ki bo spremenil nekatera razmerja. Glede na to, da je bila zadnja sprememba višine NUSZ leta 2016, načrtujemo dvig oziroma uskladitev glede na dejanske razmere.«