Ravnatelj dal zavetje kijevskemu kitaristu

Na velenjskem gradu so minuli teden odprli razstavo Melodije cvetja, ki bo na ogled še do 13. aprila. Njena avtorica je Olga Ulokina, sicer profesorica na velenjski glasbeni šoli, ki je za ustvarjanje slik uporabila zanimivo tehniko šivanja s svilenimi trakovi, s pomočjo katere cvetovi na slikah dobivajo tridimenzionalno podobo.

Odprtje razstave so pospremili s koncertom, na katerem so zvenele melodije pomladi, cvetja in ljubezni, poleg avtorice – pianistke Olge Ulokine pa so na koncertu nastopili tudi priznana violinistka Inga Ulokina, sopranistka Marina Igritskaya, oboistka Jona Zamrnik ter Sekstet Anima Vita.

Za posebno presenečenje je poskrbela prav celjska violinistka ruskega rodu Inga Ulokina, ki je zaigrala z ukrajinskim glasbenikom Fedirjem Halatiijem in tako dokazala, da človečnost ne pozna narodnosti in meja. Halatii se je v Celju znašel teden pred tem, ko se je v njegovi domovini začela vojna. Zdaj je begunec. Sprva se je nameraval v Ukrajino tudi vrniti, a so ga novi prijatelji, ki jih je spoznal pri nas, prepričali, naj ostane na varnem. Zdaj čaka, da se mu v Celju pridružijo njegovo dekle in drugi člani družine.

Zaigrala Lennonovo skladbo

Na odprtju razstave v Velenju je Inga Ulokina na simbolični ravni, prek glasbe, posredovala vsemu svetu sporočilo, da štejeta le mir in prijateljstvo. »Fedir Halatii, ki smo ga povabili na ta dogodek, je mlad pevec in kitarist iz Kijeva, ki je v Slovenijo pripotoval en teden, preden se je svet stresel od bolečine in solza.

Svetovni dan poezije so nazadnje v živo priredili pred tremi leti. Foto: arhiv GCC

Ker je glasba in prijateljstvo tisto, kar nas vedno podpira v težkih trenutkih, sva zaigrala skladbo Johna Lennona, ki naj vsem da navdih in prinese mir v srca ter potolaži tiste, ki trpijo,« je ob posnetku njunega nastopa, ki ga je delila na facebooku, zapisala Inga Ulokina in pozvala vse, ki bi želeli podpreti Fedirja, da spremljajo njegov profil na instagramu. »Največ pa bi mu pomagali s tem, da bi ga povabili na kakšen dogodek, na katerem bi lahko pokazal svoj glasbeni talent, in mu za nastop seveda tudi nekaj plačali. Toliko, da bi si lahko sam kupil vsaj hrano, saj streho nad glavo že ima. Zanjo je poskrbel ravnatelj Gimnazije Celje - Center Gregor Deleja,« je razkrila Ulokina, ki že od rane mladosti živi v Sloveniji in bo z ukrajinsko pianistko pripravila še več skupnih koncertov, na katere bosta povabili tako ruske kot ukrajinske ustvarjalce.

Dobil hišniško stanovanje

Enega tradicionalnih dobrodelnih dogodkov pripravljajo ob svetovnem dnevu poezije tudi na Gimnaziji Celje - Center (GCC) skupaj z društvi GCC, ki se bo po treh letih spletnih izvedb ponovno zgodil v živo, in sicer ta četrtek ob 19. uri v celjskem Narodnem domu. Tokratni dogodek bo posvečen medsosedskemu dialogu, častni pokrovitelj prireditve pa je avstrijsko veleposlaništvo v Ljubljani.

V ospredju bo prav Ukrajina. Ob dijakih in gostih iz Avstrije in Slovenije bo s svojim nastopom prireditev dopolnil tudi Halatii, ki je zavetje pred vojno vihro po zaslugi ravnatelja Deleje našel v nekdanjem hišniškem stanovanju Gimnazije Celje - Center.