Ptičja gripa poleg petih labodov »odnesla« 26 živali dvoriščne reje (FOTO)

Potem, ko so na Ptujskem jezeru odkrili dva mrtva laboda grbca, je tudi v dvoriščni reji perutnine v občini Ptuj bila potrjena visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1. Na omenjenem kmetijskem gospodarstvu so bili izvedeni nujni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) rejce perutnine in ptic v ujetništvu poziva k previdnosti in doslednemu upoštevanju zaščitnih ukrepov.

FOTO: O. B.

Bolezen je bila potrjena na območju občine Ptuj v dvoriščni reji s 26 živalmi (pegatke, kokoši in race). Izvedeni so bili nujni ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni. Ta teden je zaradi pojava bolezni pri dveh labodih grbcih v občini Ptuj Državno središče za nadzor bolezni že sprejelo posebne ukrepe za območje občin Ptuj, Markovci, Videm pri Ptuju in Hajdina. Poleg tega je bila bolezen potrjena še pri treh poginjenih labodih grbcih v občini Brežice.

UVHVVR zato vse rejce perutnine in ptic v ujetništvu poziva k previdnosti in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, da bi preprečili vnos bolezni v svoje reje.

FOTO: O. B.

FOTO: O. B.

Zgodnje odkrivanje

Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni lahko povzroči. Če rejci opazijo katerega od naslednjih znakov, naj takoj obvestijo svojega veterinarja, če je pri perutnini: zmanjšana poraba krme in vode za več kot 5 %; padec nesnosti za več kot 5 %; povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega; pojav kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki; lahko se pojavijo tudi živčne motnje (tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti).