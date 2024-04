Psiholog Musek Lešnik po grožnjah na šoli razočaran nad odzivom policije

V ponedeljek je mnoge starše, učence in zaposlene na šolah presenetilo policijsko obvestilo, ki so ga prejeli ravnatelji slovenskih šol. Zapisano je bilo, da bi se sodeč po enem od komentarjev na novičarskem portalu lahko 10. aprila na eni od šol zgodilo enako kot na Finskem, kjer je 12-letnik streljal na vrstnike.

Policija je sicer ocenila, da je možnost napada majhna, a so komentar ocenili za varnostni dogodek, na katerega so se odločili odreagirati. Sporočilo je bilo deležno velikega odziva in posledično tudi zaskrbljenosti, saj so ravnatelji šol obveščali starše, naj bodo pozorni, če bi pri kom opazili določen pojav ali predmet, ki bi lahko nakazoval »na neljubi dogodek«.

Psiholog Kristijan Musek Lešnik se je odzval na aktualno dogajanje in ocenil, da je policija s sporočilom milo rečeno kiksnila. Zakaj? Njegov komentar, ki ga je objavil na facebooku, objavljamo v celoti:

»Kakšna škoda za zamujeno priložnost za dvigovanje ugleda in zaupanja v policijo. Kakšna škoda za vse tiste fante in dekleta v modrem (in brez uniform), ki se vsak dan trudijo in gradijo ugled in zaupanje v policijo na terenu.

Čisto preprosto stvar bi lahko sporočili s policije včeraj: 'sicer ne verjamemo, da gre za resno grožnjo, ampak človeka, ki je to naredil, pa vseeno obravnavamo z vso resnostjo.

Namesto tega je edina reč, ki si jo bodo ljudje zapomnili: 'ker ni šlo za kaznivo dejanje, policija nima pristojnosti, da bi izsledila avtorja komentarja'.

Nekje zgoraj v policiji so imeli priložnost iz bedaka, ki ga je strelski pohod na šoli na Finskem očitno tako zabaval, da ga je napovedal še pri nas, odločno narediti svarilni zgled na javnem prangerju, ki bi podobnim kretenom v prihodnje pomagal dvakrat premisliti, preden bi svojo maloumnost na podoben način razkazovali na spletu.

Mlahavi (ne)odziv in odločitev narediti nič v tej smeri, po eni strani nič ne prispeva k občutkom varnosti med državljani, po drugi strani pa daje več občutka varnosti vsem prihodnjim kretenskim posnemovalcem, ki jih prsti srbijo k tipkanju različnih groženj iz nabora njihove bolne domišljije.

Včeraj je bila priložnost, da bi ljudje, predvsem starši in šolniki po državi jasno slišali 'mar nam je in tu smo za to, da varujemo najšibkejše'. Namesto tega so dobili mlahav odziv, ki je zgolj pristavil lonček k zaskrbljenosti po nekaterih šolah (po katerih so včeraj že zaokrožili različni dopisi) in bo verjetno prispeval k temu, da bo jutri v šolah manjkalo nekaj več otrok in nekaj več učiteljev.

Verjamem (upam, da se ne motim), da se jutri ne bo zgodilo nič. In da so pač enemu pacientu prsti prehiteli razum. Sem pa prepričan, da to, da je vrh policije dobesedno sporočil njemu in podobnim krjavljem, da lahko tudi v prihodnje (zakonodaja bo še kar nekaj časa enaka) varno objavljajo kakršne koli kretenizme na spletu, vse prej modro in da ne bo niti približno spodbudno vplivalo na zmanjšanje količine smetenja na Internetu. Nima si smisla zatiskati oči pred tem, da lahko enkrat v tem norem času in svetu, nekomu pade na pamet nekaj podobnega kot na Finskem ali v Beogradu narediti tudi pri nas ... in spodbujanje norcev, da se počutijo varni v trosenju groženj, njihove besede pa odmevne, po mojem ni pravi korak v smeri preventive.

Za konec ... ne kupim tega, da se v bedastem zapisu, zaradi katerega so včeraj šole prejemale obvestila, ki so povzročila nemalo skrbi, ne da najti zadostne osnove za kaj več kot 'ker ni šlo za kaznivo dejanje, policija nima pristojnosti, da bi izsledila avtorja komentarja'.

Kakšna škoda za zamujeno priložnost za dvigovanje ugleda in zaupanja v policijo. Res. Pa tako malo bi bilo treba ...«