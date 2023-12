Šestindvajseti december je dan samostojnosti in enotnosti. O naši samostojnosti bi se dalo razpravljati; še bolj pa o naši enotnosti. Tudi po več kot 30 letih je namreč zaznati odločno preveč razpok. Te se ustvarjajo tudi zaradi naše površnosti, ki izhaja iz dejstva, da lastne države še vedno ne dojemamo in ne sprejemamo enako. Ena od takšnih je na področju mednarodnega priznanja Slovenije, ki je sicer eno od najpomembnejših poglavij procesa slovenskega osamosvajanja. »Neodvisnost in samostojnost brez mednarodnega priznanja kljub uspešnemu plebiscitu in notranjepolitičnim uspehom ne bi veliko...