Pred tridesetimi leti je Slovenijo prvič obiskal švicarski profesor in v slovenski odnos do rjavega medveda vnesel tako rekoč revolucionarno novost. Spodbudil je pristop, ki so ga prav po njegovem predlogu ubrali tudi lovci na območju Loškega Potoka. Bil je to Jacques Ioset, prvi gost, ki je hotel medvede in druge živali samo opazovati, risati, fotografirati in ne streljati. Predvsem pa je bil navdušen nad tako redko poseljeno in ohranjeno naravo. Švicarskemu profesorju je uspelo tamkajšnje lovce prepričati, da so po skandinavskem vzoru postavili specialistično opazovalnico za medvede, iz kat...