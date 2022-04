Primite se za denarnico: vlada ni podaljšala uredbe, bo že v nedeljo padel rekord?

Cene naftnih derivatov se bodo s 1. majem 2022 ponovno prosto oblikovale na trgu. Na seji vlade so namreč sklenili, da ne bodo podaljšali regulacije cen 95-oktanskega bencina in dizla, ki jo je vlada zaradi razmer na trgu naftnih derivatov uvedla marca. Kot so zapisali po seji vlade, bo »uredba oziroma začasni vladni ukrep s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa znova prosto oblikovale na trgu. Kljub temu na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ocenjujemo, da se bodo cene pogonskega goriva v Sloveniji še vedno gibale v okviru povprečja EU in povprečja evroobmočja.«

Zapisali so še, da se je vlada marca za ta ukrep odločila zaradi hudih motenj na mednarodnem in domačem trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen. »Z Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 36/22) je aktivno posegla na trg cen naftnih derivatov. Določila je najvišje dovoljene drobnoprodajne cene (za NMB-95 ta znaša 1,503 evra/liter, za dizel pa 1,541 evra/liter) ter kasneje, dne 31. marca 2022 s spremembo uredbe (Uradni list RS, št. 46/22) določila še najvišje dovoljene veleprodajne cene z DDV (NMB-95 ta znaša 1,483 evra/liter, za dizel pa 1,521 evra/liter). Uredba velja do vključno 30. aprila 2022. S tem je bil vladni cilj in namen zaščite potrošnikov dosežen.«

V obdobju od 14. marca so se po po njihovem mnenju razmere stabilizirale. Dodajajo, da v Sloveniji ne zaznavajo motenj in nestabilnosti pri dobavi pogonskega goriva. »Zaradi vladnega ukrepa so v Sloveniji najvišje dovoljene drobnoprodajne cene za NMB-95 in dizel že od sredine marca 2022 nižje od EU povprečja in povprečja v EURO območju.«

»Uredba oziroma začasni vladni ukrep bo s 1. majem 2022 prenehal veljati. Cene naftnih derivatov se bodo po prenehanju ukrepa znova prosto oblikovale na trgu. Kljub temu na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ocenjujemo, da se bodo cene pogonskih goriv v Sloveniji še vedno gibale v okviru EU povprečja in povprečja EURO območja.«

Strokovnjaki in analitiki pa ob tem opozarjajo, da bi lahko cene goriva že v nedeljo dosegle nov rekord. Analitik Financ Jure Ugovšek na podlagi podatkov gibanja energentov na mednarodnih borzah napoveduje, da bi se ob dosedanji praksi lahko cene goriva pošteno dvignile. Za bencin približno 10 centov, torej bi bilo treba odšteti za liter več kot 1,6 evra, liter dizla pa bi se lahko podražil za nekaj manj kot 30 centov, na približno 1,82 evra. Obe ceni bi pomenili nov cenovni rekord na slovenskih bencinskih servisih.