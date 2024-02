Prihaja pravi vremenski preobrat! Ogrelo se bo do 18°C

Pred nami je, kot kaže, pravi vremenski preobrat. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo danes najvišje dnevne temperature od 11 do 18 °C. »Jutri bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, drugod bo še večinoma sončno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Jutranje temperature bodo na severu od –3 do 0, drugod od 2 do 6, najvišje dnevne od 8 do 15, na vzhodu do 17 °C.

Lepo in sončno vreme je napovedano tudi za prihodnje dni. V sredo in četrtek bo v severnih in vzhodnih krajih dokaj sončno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Na Primorskem lahko občasno rahlo rosi. Pihal bo jugozahodnik. Še naprej bo razmeroma toplo, napovedujejo na spletni strani agencije za okolje.