Prihaja pestro vremensko dogajanje, Arso izdal opozorilo

Danes bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod bo vztrajala nizka oblačnost ali megla, ki se bo popoldne ponekod trgala, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso). Proti večeru se bo od severa pooblačilo tudi na Primorskem. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 6, na Primorskem ob šibki burji do 13 °C.

Je pa Arso za Primorsko izdal tudi opozorilo, ki se glasi: »Od danes zvečer do jutri opoldne bodo sunki burje na izpostavljenih legah na Primorskem lahko dosegli hitrost okoli 100 km/h.«

Oranžno opozorilo. FOTO: Arso

Jutri bo sprva oblačno, ponekod tudi megleno. Čez dan se bo v severni in zahodni Sloveniji deloma zjasnilo, drugod pa bo še vztrajala nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo popoldne postopno slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od –1 do 2, na Primorskem do 5, najvišje dnevne okoli 5, na Primorskem do 11 °C.