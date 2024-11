Prekaljeni politični maček se vrača: Erjavec izvoljen na čelo nove stranke, stavil bo na kilometrino (FOTO)

Ustanovni člani stranke Zaupanje, ki je nastala pod taktirko izkušenega politika Karla Erjavca, so slednjega na ustanovnem kongresu izvolili za predsednika nove stranke.

Erjavec bo stavil na politično kilometrino

Slovenski politični prostor potrebuje okrepitev s strankami s političnim znanjem, ki bodo državo popeljale iz slepe ulice, je prepričan.

Erjavec se po skoraj štirih letih v politiko vrača, ker so ga k temu nagovorili ljudje, ko se je znova izkazalo, da politika novih obrazov ne deluje uspešno za državo, je dejal v nagovoru zbranim na ustanovnem kongresu.

Kot je spomnil, je sam v slovenski politiki deloval več kot 20 let in zasedal ministrska mesta v več vladah. »V svoji politični karieri sem marsikaj doživel, lepe in tudi manj prijetne trenutke. Prepričan sem, da je za dobrega politika potrebno, da ima politične izkušnje, da ima politično kilometrino, da doživi tudi kakšne grenke trenutke,« je naštel.

FOTO: Blaž Samec

FOTO: Blaž Samec

Še pred izvolitvijo predsednika stranke je sicer 125 ustanovnih članov prisotnih na ustanovnem kongresu od sicer skupno 244 ustanovnih članov potrdilo statut in program nove stranke Zaupanje, ki na politični parket stopa s sloganom Za varno prihodnost.

Erjavec je že na kongresu povedal, da bo za generalnega sekretarja stranke predlagal Zlatka Ficka, s katerim sta sodelovala že v DeSUS, za predsednika sveta stranke pa nekdanjega predsednika KPK Borisa Štefaneca.