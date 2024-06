Prevlada živalc z izpušno cevjo, pojavljajo se povsod

Na splošno je letošnji fenološki razvoj rastlin kljub spremenljivemu vremenu zgodnejši v primerjavi s povprečjem. Lipa je odcvetela, sedaj cveti lipovec, pri katerem so prenizke temperature najprej zadrževale razcvet, v minulem tednu, ob vročini, ki je prešla v pravi vročinski val, pa je od pojava prvih cvetov do splošnega cvetenja minilo pravzaprav samo nekaj dni. Ne glede na to je cvetenje lipovca nekolikanj zgodnejše. Na zgodnjih legah na območju Primorske in juga države zato lipovec že prehaja v zadnjo tretjino cvetenja. Tam bo, po poročanju čebelarjev, izločal medečino še okoli 5 dni. Vsa...