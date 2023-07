Preverite stanje na vašem računu: če vam država ni nakazala evrov, se odzovite takoj

Večina davčnih zavezancev je že prejela informativne izračune. Kako pravilni so, ste morali preveriti sami, kot tudi, ali se morebiti kakšno olajšavo bolj splača uveljavljati komu drugemu od družinski članov in podati ugovor (denimo vzdrževani družinski člani). Če ga niste, je informativni izračun postal odločba.

Finančna uprava RS (Furs) je 31. maja poslala drugi sveženj informativnih izračunov – nekaj več kot 587 tisoč jih je bilo. Rok za ugovor se je iztekel 30. junija. Če niste ugovarjali, je vaš informativni izračun postal odločba, morajo pa vas zanimati naslednji datumi:

rok za doplačilo premalo plačane dohodnine je 31. julij 2023,

preveč plačana dohodnina bo zavezancem nakazana na transakcijski račun do 28. julija 2023.

Mnogi, s katerimi smo se pogovarjali in so bili med prejemniki informativnega izračuna iz drugega svežnja, so denar na transakcijski račun že prejeli. Ena od sogovornica razkriva, da je nakazilo prejela že 20. julija ali kar osem dni pred rokom. Morda ste med njimi tudi vi, vsekakor pa je danes zadnji dan, ko bi vam država preplačilo morala vrniti (če vam je bil izračun poslan v drugem svežnju in zoper njega niste ugovarjali).

Povprečnežu bodo vrnili 673 evrov

V drugem svežnju je bilo za davčne zavezance pripravljenih skoraj 590 tisoč informativnih izračunov. Nekaj več kot 86 tisoč jih je moralo dohodnino doplačati (14,7 odstotka), skoraj 385 tisoč bo Furs vrnil preveč plačano dohodnino (65,5 odstotka), preostali 116 tisoč pa je brez vračila ali doplačila dohodnine. Povprečni znesek doplačila znaša 460 evrov, povprečni znesek vračila pa 673 evrov, so pojasnili s Fursa.