Vsako leto se ob prazniku Občine Prebold v Športnem parku ŠD Marija Reka odvija športno srečanje treh ekip. Tradicionalno se pomerijo ŠD Marija Reka ter ekipa svetnikov in delavcev občinske uprave Občine Prebold ter eno od društev, ki praznuje okrogli jubilej. Letos so na troboj povabili Planinsko društvo Prebold, ki praznuje 50 let delovanja. Igra, imenovana gosenica V preteklosti je bila glavna disciplina nogomet, sledile pa so zanimive igre, ki so bile vsako leto zelo inovativne, hkrati pa so zahtevale precej zbranosti in spretnosti. Po dveh letih premora zaradi epidemije, zadnji takšen ...