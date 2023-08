Predsednica zaposlila novo strokovnjakinjo za odnose z javnostmi

Mesto vodje službe z odnose z javnostmi in protokol v uradu predsednice republike Nataše Pirc Musar bo s 1. septembrom prevzela Vesna Drole, so potrdili v predsedničinem uradu. Drole je bila dolgoletna vodja službe za odnose z javnostmi na notranjem ministrstvu in Generalni policijski upravi.

Drole je službo za odnose z javnostmi na notranjem ministrstvu vodila v času štirih ministrov, Boruta Šukljeta, Petra Jambreka, Rada Bohinca in Dragutina Mateja. Na Generalni policijski upravi pa je odnose z javnostmi vodila pri petih generalnih direktorjih policije, in sicer Janku Goršku, Stanislavu Venigerju, Marjanu Fanku, Simonu Veličkem in Tatjani Bobnar.

Z mesta vodje službe za odnose z javnostmi na Generalni policijski upravi jo je razrešil nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Anton Travner, imenovan v času tretje vlade Janeza Janše.

Ko je funkcijo ministrice za notranje zadeve zasedla Tatjana Bobnar, je Drole postala vodja njenega kabineta. Z odhodom Bobnar iz vlade, je bila Drole prestavljena v sektor za policijska pooblastila na Generalni policijski upravi.

Mesto vodje odnosov z javnostmi in protokol je bilo v predsedničinem uradu do zdaj nezasedeno. Za predsedničine stike z javnostmi trenutno skrbi Nejc Šporin, ki se bo v večji meri angažiral kot uradni govorec predsednice republike Nataše Pirc Musar.