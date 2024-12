Pozor, ponekod močno sneži: na cestah kaotične razmere (FOTO)

Ponekod na zahodu in jugu Slovenije ter na višje ležečih predelih močno sneži, poroča prometnoinformacijski center. »Na pot se odpravite samo s primerno zimsko opremo in prej kot običajno,« opozarjajo pristojni.

Mojstrana. FOTO: Drsi

Dovje. FOTO: Drsi

Na primorski avtocesti med Postojno in Logatcem so zastoji v obe smeri, zamuda proti Kopru je pol ure, proti Ljubljani skoraj eno uro. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru zaradi zasneženega vozišča.

Ljubelj. FOTO: Drsi

Na cestah so posipne in plužne skupine. »Voznikom priporočamo previdno vožnjo, upoštevanje varnostne razdalje ter prilagoditev hitrosti voznim razmeram. Voznike opozarjamo, da je na prelazih v primeru snega obvezna uporaba verig,« še pišejo na spletni strani promet.si.

Ravbarkomanda. FOTO: Drsi

Sneg v Postojni. FOTO: Drsi

Pihal bo močan veter

Danes bo po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) sprva oblačno s padavinami, marsikje bo snežilo. Dopoldne bodo padavine slabele in od severa postopno ponehale. Pihal bo severni veter, ki bo predvsem pod Karavankami tudi močan. Na Primorskem bo pihala zmerna do močna burja, ki bo proti večeru oslabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Goriškem in ob morju do 10 °C.

Ponoči se bo zjasnilo. Veter bo ponehal.

Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli -10, drugod od -5 do 2, najvišje dnevne od 0 do 6, na Primorskem do 10 °C.