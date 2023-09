Požar v Kemisu: razkrivamo, kaj se je dogajalo in zakaj je posredovalo 53 gasilcev

»7. 9. 2023

Kot smo že zapisali v prejšnjih dveh sporočilih za javnost, je včeraj ob 19:22 v Kemisu prišlo do manjšega požara. Požar je bil do prihoda gasilcev pogašen.

Na lokacijo so prišli gasilci Gasilske zveze Vrhnika in sicer iz treh društev (PGD Sinja Gorica, PGD Verd in PGD Vrhnika), ter Gasilska brigada Ljubljana, ki pa je samo opravila pregled lokacije in ugotovila, da je požar že pogašen.

Na tem mestu se zahvaljujemo vsem sodelujočim v intervenciji, ki je pokazala, da so varnostni sistemi v podjetju učinkoviti in da so vse pristojne službe delovale hitro in ustrezno.

Negativnih vplivov na okolje, zdravje ljudi in premoženje ni bilo.«