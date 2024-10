Popoln dan za otroke! Pravljični junaki na prav poseben način

Tehniški muzej Slovenije (TMS) v Bistri pri Vrhniki je uradno odprl osrednjo letošnjo razstavo z naslovom Pravljična tehnika, ki obiskovalce popelje med predmete v otroški in mladinski literaturi slovenskih avtorjev. Potopijo se lahko v svet kraljev, princes, princev, zmajev, Krpana, Kekca, zveri, domačih živali, pa tudi brusov, cepcev in Zvitorepca.

Od Kekca do Butalcev

Razstava, ki so jo odprli tudi kot poklon udeležbi Slovenije kot častne gostje na sejmu mladinske in otroške literature v Bologni, je prikaz na videz nezdružljivega – tehniške in znanstvene dediščine z otroško in mladinsko literaturo. Da domišljija nima meja, se je izkazalo tudi pri iskanju pravljičnih likov in junakov, ki so našli zatočišče v TMS.

Pozabili niso niti na trajnostni razvoj.

Tehniška in znanstvena dediščina je prepletena s številnimi elementi, ki se skrivajo v slovenskih otroških in mladinskih literarnih delih. Povezavo s tehniško dediščino so poiskali v skoraj 50 knjižnih delih, vključno s klasikami, kot so Kekec, Butalci, Kdo je napravil Vidku srajčico, in nekaterimi sodobnimi.

Ustvarjalke razstave (z leve): oblikovalka razstave Urša Kres, Idea:list studio, muzejska svetnica v TMS in kustosinja Irena Marušič ter vodja Muzeja pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu Ajda Kozjek Foto: Kreativna baza

Obiskovalci bodo skozi literarne zgodbe odkrivali orodje, naprave, stroje, poklice, postopke in obrti, ki so del naših muzejskih zbirk, ter se seznanili z vplivom razvoja znanosti in tehnike na našo kulturo in vrednote.

Pet tematskih sklopov

Razstavo predstavlja pet tematskih sklopov. Na cesti je srečanje s prevoznimi sredstvi in pravljičnimi junaki, kot so rdeči fičko, princ in spaček. Drugi sklop nosi naslov Na delovnem mestu – poklici in orodje, ki so zaznamovali slovensko tehniško preteklost skozi prizmo zgodb iz pravljic. V tretjem spoznamo dom – vsakodnevne predmete, ki so v pravljice vstopili v tehničnem kontekstu. Sklop Na kmetiji predstavlja tehniško dediščino v povezavi z življenjem na kmetiji in kmečkimi opravili.

Martin Krpan na razstavi zavzema pomembno mesto.

Zadnji sklop nas usmerja v prihodnost – kako tehnični razvoj oblikuje svet prihodnosti in naše vrednote. Na drugem delu razstave, ki bo od decembra na ogled v Muzeju pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu, pa bo v ospredju tematika pošiljanja sporočil in komuniciranja.

Prebudi domišljijo

Kot je povedala vodja projekta in kustosinja Irena Marušič, nam knjige in njihovi junaki pomagajo razumeti svet in dogajanje okoli nas. Muzejski predmeti s svojimi zgodbami osvetljujejo preteklost in osmišljajo sedanjost, in ko dodamo še ščepec domišljije, se odpre nov svet. Poleg muzejskih predmetov in knjig vključuje številne interaktivne elemente, kot so replike, igralni in taktilni pripomočki ter zvočni učinki.

V Polhovem Gradcu bo v ospredju tematika pošiljanja sporočil in komuniciranja.

Skupaj s spremljevalnim programom obiskovalcem različnih ciljnih skupin ponuja doživeto in poglobljeno izkušnjo. Z vsebinami spodbuja k razmisleku o vplivu napredka znanosti in tehnike na našo sedanjost in prihodnost ter k preizpraševanju vrednot, ki so predstavljene v izbranih zgodbah. »Pozabili nismo niti na trajnostni razvoj, tako z vidika same postavitve razstave kot vsebin in programov,« je še dodala Marušičeva.

Med prevoznimi sredstvi lahko srečamo rdečega fička. Foto: Primož Hieng

Direktorica TMS dr. Barbara Juršič je razstavo na pot pospremila s temi besedami: »Že menihi, ki so prebivali v kartuziji Bistra pred davnimi časi, so se zavedali pomena branja in knjig. V tem duhu in v povezavi z dejstvom, da je bila Slovenija letos častna

Med literarnimi junaki nastopa Kekec Josipa Vandota. Foto: Arhiv Slovenske kinoteke

gostja bolonjskega sejma otroške in mladinske literature, odpiramo razstavo, katere koncept temelji na povezavi med zakladnico domače otroške in mladinske poezije ter proze in zakladi iz fundusa Tehniškega muzeja Slovenije, predmeti, ki so odsev časa in ki velikokrat nosijo imena pravljičnih junakov. Cesta, ki vodi skozi razstavo, nas popelje skozi različna bivalna okolja, ki nagovarjajo naše spomine in domišljijo. Razstava bo z raznolikostjo in igrivostjo prebudila in spodbudila našo domišljijo, ki nam pomaga pri iskanju rešitev, osvobajanju duha in je vir kreativnega mišljenja. Nagovarja k razmisleku vseh generacij in najrazličnejših skupin obiskovalcev, ki jih vabimo, da prinesejo svoje zgodbe, povezane s pravljicami in tehniko, jih delijo z nami in s seboj odnesejo obilico novih.«

Razstava bo na ogled do 31. decembra 2025. Odprtje drugega dela, ki bo v Polhovem Gradcu, bo 4. decembra 2024 in tudi ta bo na ogled do konca prihodnjega leta.