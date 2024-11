»V tem trenutku so ena od velikih težav prav nova birokratska bremena, ki bodo, kot vse kaže, sledila na področju kmetijstva in gozdarstva,« je v uvodu poudaril Jože Podgoršek, novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Nekdanji državni sekretar in minister je na mestu predsednika zamenjal Romana Žvegliča. »Zbornica je v dobri kondiciji. Menim, da je delovala dobro, tudi prejšnje vodstvo je delovalo korektno, v nekaterih primerih pa vendarle premalo odločno, in to je tisto, kar so kmetje, tudi ko smo prirejali okrogle mize po terenu, pogosto opozarjali, in sicer da bi si želeli o...