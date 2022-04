Pomerila se bosta 82-letna Tatjana in 18-letni Jaka (FOTO)

Za 88 poslanskih mest se bo na parlamentarnih volitvah po podatkih Državne volilne komisije potegovalo 1.471 kandidatov, še pet pa se jih poteguje za izvolitev za poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Pri vložitvi kandidatnih list morajo stranke upoštevati 35-odstotne spolne kvote, med vsemi kandidati za 88 poslancev je 653 žensk, kar predstavlja nekaj več kot 44 odstotkov.

Najstarejša kandidatka je 82-letna Tatjana Voj, ki jo je na svojo listo uvrstila SAB. Na Listi Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo pa kandidira 18-letni Jaka Krčovnik, ki je najmlajši poslanski kandidat. Vojeva je upokojenka, ki je študirala germanistiko in romanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kasneje se je šolala tudi v Nemčiji.

Najstarejša kandidatka je 82-letna Tatjana Voj. FOTO: Facebook

Njeno popolno nasprotje pa je mladi računalniški navdušenec Krčovnik, ki prihaja iz Maribora. Ima tudi svoj youtube kanal, kjer deli različne vsebine zanimive za mlajšo generacijo.

Jaka Krčovnik, vloger Jake on the Box, in Boris Krabonja, profesor zgodovine, prostovoljni humanitarec. FOTO: Marko Pigac, mp Produkcija, pigac.si

Največ poslanskih kandidatov, nekaj več kot 40 odstotkov, je starih med 46 in 61 leti. Nekaj več kot 30 odstotkov kandidatov je starih med 31 in 46, nekaj manj kot 19 odstotkov pa več kot 61 let. Dobrih 11 odstotkov kandidatov šteje manj kot 31 let. Povprečna starost kandidatov bo na dan parlamentarnih volitev nekaj manj kot 49 let.

Kandidati za poslance imajo tudi raznoliko izobrazbeno strukturo. Največ, kar 463, kandidatov ima visokošolsko izobrazbo 2. stopnje. Med kandidati je 69 doktorjev znanosti, 19 pa jih je zaključilo le osnovno šolo.