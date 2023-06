Poglejte največji trampolinski park na prostem v Sloveniji (FOTO)

Na Dolenjskem, v pokrajini, ki je znana predvsem po termalnih rivierah, gradovih, trtah in cvičku, so regionalni ponudbi za obiskovalce dodali še novo atrakcijo. V Novem mestu so odprli največji trampolin park v Sloveniji. Flypark, kot se imenuje, se razteza na več kot 680 kvadratnih metrov površin in je sestavljen iz posameznih tako imenovanih manjših parkov.

680 kvadratnih metrov meri park.

V njem vsakdo najde zase nekaj ali celo več stvari. Kotiček za prosto skakanje, interaktivne videoigre, airbag, ninja park, parkour poligon, battle beam, tobogan, high performance. Park je primeren za različne starosti. Otroci med tretjim in šestim letom lahko vstopajo s spremstvom, ta ima brezplačen vstop. Otroci nad šest let pa lahko vstopajo samostojno. V parku so vedno navzoči animatorji, ki skrbijo za varnost, red in seveda dogajanje. Otrokom posredujejo navodila za varno igro in zabavo.

Nedavno odprtje skakalne in zabavne atrakcije so obiskale številne družine in ansambla Čuki ter Petelini s Tilom Čehom. Skupini sta poleg trampolinske rekreacije poskrbeli za odlično zabavo in ples za najmlajše ter njihove starše in spremljevalce, ki so za konec šolskega leta zaplesali in se zabavali s svojimi najmlajšimi in njihovimi prijatelji.

Že novi načrti

Glasbeniki pa niso samo peli in igrali. Med prvimi, ki so preizkusili vragolije na trampolinih, je bil namreč vodja Čukov Jože Potrebuješ. Njegove polete proti nebu brez kril so med drugim posneli tudi kamere in pametni telefoni. Da ni odletel previsoko proti oblakom, so nad trampolin postavili streho. Petelini in preostali Čuki so bili manj razposajeni in pogumni. Držali so se malce zadaj in gledali šefa glasbenih ptičev med skakanjem.

Park so postavili v slabih dveh mesecih. Z odprtjem se njegova zgodba ne zaključuje, ampak šele začenja. Idej za razširitev je še veliko in vse naenkrat pač ne gre, povezano pa je seveda tudi s finančnimi sredstvi. V trampolinskem parku je tudi odsluženo letalo. Čeprav bi kdo pomislil, ni v napoto, ampak ga čaka preureditev. Radi bi ga namreč spremenili v zanimiv prostor za praznovanje otroških rojstnih dni. In to je le ena od idej, o katerih razmišljajo.

Odsluženo letalo bi radi spremenili v zanimiv prostor za praznovanje otroških rojstnih dni.

Morda se obetajo tudi različna trampolinska tekmovanja, nočno skakanje in še marsikakšna stvar, ki je za zdaj še skrivnost ali pa je o njej še prezgodaj govoriti.

Jože Potrebuješ je preizkusil trampolin. FOTOGRAFIJE: D. P.

Til Čeh in Petelini so se držali pevskega odra.

Že razmišljajo o širitvi.