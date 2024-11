Poglejte, kako je videti grob Anite Ogulin (FOTO)

V sredo smo praznovali mednarodni dan prijaznosti. V Sloveniji ga zaznamujemo zadnjih nekaj let, zahvala pa gre društvu Humanitarček, ki dan zaznamuje z zbiranjem pobarvanih kamenčkov iz vse Slovenije.

Letos so v društvu zbrali še posebej veliko porisanih kamnov s srčki, saj so ta dan posvetili pokojni humanitarki Aniti Ogulin. Akcijo so imenovali Anitina srca, za zdaj pa so prišteli okoli 44 tisoč kamenčkov.

Veliko teh porisanih kamnov je prišlo v Slovenijo tudi iz tujine, svoje mesto pa so našli na grobu pokojne Ogulinove na ljubljanskem pokopališču Polje.

Nevrologinja in humanitarka Ninna Kozorog, ki je še kot študentka pomagala ustanoviti društvo Humanitarček (2011), je bila tesno povezana z Anito Ogulin, ki ji še danes prek družbenih omrežij nameni kakšno besedo.

»Živiš. In vedno boš živela z nami naprej. Skupaj z vsem, kar si nas (na)učila. In vem, da tudi ti ne bi verjela, kot jaz sprva nisem, kam vse potujejo Anitina srca,« je zapisala Kozorogova.

Objavila je tudi fotografijo z groba Anite Ogulin, ki je okrašen s številnimi srci in kamenčki.

V spomin na pokojno Anito je izdelala že petsto src, po smrti 73-letne borke za pravice najšibkejših pa je stekla akcija »Naj Anitina srca preplavijo Slovenijo, tako kot je preplavljala Anita vedno znova in znova s svojimi dobrimi deli.«

Na dan prijaznosti izdelali 44 tisoč src

Na včerajšnji dan prijaznosti so številni Slovenci pustili srca po vsej Sloveniji. Izdelovanju src za dan prijaznosti so se pridružili tudi prostovoljci v Katowicah, ki so Anito Ogulin spoznali med ujmo 2023.

»Dijak pomorske šole nam je pisal, da bo izpustil na dan prijaznosti 50 kamenčkov ob sončnem vzhodu. Veš, zakaj? Ker je bil prvič na morju kot otrok s teboj, ker zaradi programa Botrstvo sedaj 'študira morje',« je zapisala Ninna Kozorog in se z besedami spet obrnila k pokojni Aniti.

Po odmevnosti akcije, zbrali so namreč skoraj 44 tisoč src, kaže, da bi se akcija zbiranja src lahko vpisala v Guinessovo knjigo rekordov, saj gre za največjo akcijo barvanja kamenčkov na svetu.

»Na forumu posameznih ambasadorjev držav Wolrd kindess day je bil podan predlog, da barvanje kamenčkov postane zaščitni znak po celem svetu in izpodrine dosedanjo gesto deljenja rumenih rož,« je navdušeno zapisala Kozorogova.