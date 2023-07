Poglejte, kako so motorke zapele v žagarskem spektaklu (FOTO)

V organizaciji Društva lastnikov gozdov Šaleške doline in strokovnih sodelavcev Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, so kljub slabemu vremenu izpeljali državno tekmovanje za memorial Janka Mazeja v Gornji Radgoni. Za veliki finale so štirje vrhunski tekmovalci tudi tokrat uprizorili neverjetno žagarsko bitko, hkratno kleščenje debel.

Franc Blagotinšek ob hitrostnem kleščenju debla

Pravi spektakel oz. paša za oči, vpeljana pred devetimi leti v Škalskih Cirkovcah v MO Velenje, je pritegnila številne občudovalce. Tekmovanje so prvič uprizorili v vasici Lajše in nadaljevali pri znamenitem Kozolcu Kulturnice v Gaberkah, zaradi boljših razmer pa ga zadnjih pet let izvajajo v vasici Cirkovce nad Škalami pri Velenju.

Na koncu vsi zadovoljni in prijatelji

19 izkušenih gozdarskih delavcev se je pomerilo v različnih disciplinah.

Veliko treninga

Lastniki gozdov oziroma njihovi izurjeni izbranci, sekači, se pomerijo v varnem načinu dela v gozdu in v primarni lesni predelavi. Opremljevalci z delovnimi in zaščitnimi sredstvi vsakokrat poskrbijo za manjši sejem aktualnih novosti, kar je tudi izobraževalna priložnost za člane društva in druge. Za regionalna tekmovanja, ki se sklenejo kot državno prvenstvo, je poleg odlične kondicijske pripravljenosti potrebnega veliko treninga in gozdarskih spretnosti z motorno žago, kar seveda pomeni tudi usposobljenost za vsakodnevno delo v gozdu ali lesni industriji.

Miha Brlec iz Solčave je že vrsto let v vrhu gozdarskih tekem.

Nad prireditvijo je organizacijsko bdela skupina članov in vodstva društva, ki je izvedla vse zahtevne priprave ter tekmovanje: 19 izkušenih gozdarskih delavcev, tokrat prvič z dvema tekmovalcema iz profesionalne konkurence, se je po uvodni predstavitvi pomerilo v hitrosti, natančnosti, strokovnem rezu in varnem načinu dela v različnih tekmovalnih disciplinah.

Tik pred startom je bilo napeto.

V ožji izbor kot ekipa zavoda za gozdove na letošnjem državnem tekmovanju za memorial Janka Mazeja v Gornji Radgoni so se uvrstili Andrej Goličnik, Miha Kaker in Klemen Mazej. Zadovoljen s tekmovalno prireditvijo je bil tudi tekmovalec in soorganizator, predsednik KS Cirkovce Dani Avbreht, ki že vrsto let omogoča sodelovanje z domačini.

Goličnikova sin in vnuk iz Belih Vod sta za gozdarsko znanje hvaležna očetu in dedku Stanku.

N a tekmovanjih po Sloveniji sta druženje in spoznavanje novih prijateljev najpomembnejša.

Hkrati klestili debla

Ob koncu tokratnega spominskega praznika, poimenovanem po preminulem gozdarskem strokovnjaku in zanesenjaku, nam je predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Marjan Hren povedal: »V gozdarstvu te tekme ogromno pomenijo in so velik promotor te dejavnosti. Že več let prihajam v Cirkovce, saj tukaj delujejo najboljši tekmovalci, kot je bil nedvomno devetkratni državni prvak, superšampion, naš prijatelj Janko Mazej, ki pa se je lani v gozdu blizu svoje domačije smrtno ponesrečil ob podiranju dreves. Od tukajšnjih tekmovalcev z motornimi žagami so se številne ekipe od drugod učile in napredovale do zavidljivih uspehov. Novo pa je, da na teh tekmah prvič srečujemo tudi tekmovalce profesionalce in neprofesionalne gozdarske delavce s slovenskih domačij. Najatraktivnejši del tekmovanja je tudi za množice spremljevalcev, kot smo jih srečevali predvsem tu, v Cirkovcah nad Velenjem, skupinsko kleščenje. Tekma, ko hkrati klesti debla več najboljših tekmovalcev, je najbolj dinamičen del prireditve, finale, ki ustvarja posebno vzdušje ob neverjetni spretnosti in zvočnih efektih verižnih motornih žag. Tokratno tekmovanje je pokazalo, da so lastniki gozdov, ki se učijo dela in veščin skupaj s predhodniki, izjemno usposobljeni za to zahtevno delo. K temu prispeva večletno urjenje za tekmovanja, kar pa doprinese tudi k boljšemu in varnejšemu delu, ki mora biti prva skrb vsakega gospodarja gozda.«

Podiranje na balon

Kako so se odrezali Zmagovalci: Veriga, Kombinirani rez, Kleščenje – Robert Čuk; Precizni rez – Uroš Šuštar; Zasek in podžagovanje – Klemen Mazej; Podiranje na balon – Šimen Drašler. Skupaj posamezno: 1. Klemen Mazej; 2. Robert Čuk; 3. Andrej Goličnik. Ekipe: 1. Brlec Solčava, 2. Slovenj Gradec, 3. Duseti Šoštanj. Šampion dogodka Cirkovce 23 je ob izjemnem Primorcu Čuku postal Klemen Mazej iz Belih Vod nad Šoštanjem.

Čuk slavil trikrat

Na tekmovanju je bil prvič že 34 let profesionalni gozdar z mednarodnimi tekmovalnimi izkušnjami, svetovni prvak iz Podkraja pri Ajdovščini Robert Čuk. Premagal je tri tekmece v hitrostnem kleščenju, a v nekaterih drugih nalogah so blesteli tudi domači mojstri motorne žage.

Najboljši so dobili pokale in lepe nagrade.

»Na tekmovanjih po Sloveniji ne gre zgolj za tekmovanje, saj sta druženje in spoznavanje novih prijateljev najpomembnejša. A tekmovalni izziv je tisto, kar vleče, na mednarodni sceni pa tudi prestiž, da si človek dokazuje, da je dober in želi biti še boljši. Veseli me, da se bomo po novih pravilih merili tudi z vrhunskimi tekmovalci – neprofesionalci, kar je tokrat prvič v Šaleški dolini. Današnji uspeh v treh gozdarskih disciplinah mi je pustil poseben pečat, spomin na prijatelja, pokojnega Janka Mazeja, in hkrati čutim izziv in podporo njegovemu nadarjenemu sinu Klemnu, ki je izbral pot po njegovih stopinjah. Ljudje in dogajanje v Cirkovcah so me navdušili.«

Robert Čuk poslej s konkurenco neprofesionalcev

Kot smo še izvedeli, bodo prvič v zgodovini Črne na Koroškem pripravili podobno prireditev v sodelovanju z Društvom lastnikov gozdov Šaleške doline ob turističnem tednu ter občinskem prazniku, 19. avgusta.

Tokratno tekmovanje je pokazalo, da so lastniki gozdov, ki se učijo dela in veščin skupaj s predhodniki, izjemno usposobljeni za to zahtevno delo.

Precizni rez in rezultati iz lesa

Svetovni prvak Robert Čuk se je odrezal tudi v Cirkovcah.

Robert Čuk je za zdaj nepremagljiv v turbo kleščenju.

Poveselili so se za isto mizo.